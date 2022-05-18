Светлана Бондарчук в ужасе от сбежавших звезд
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Светлана Бондарчук в ужасе от сбежавших звезд

Светлана Бондарчук в ужасе от сбежавших звезд
53-летняя светская львица Светлана Бондарчук не понимает, почему те, кто зарабатывал на людях, так их ненавидят. Бывший главный редактор призналась, что в ее окружении есть люди, которые переехали за границу. Журналистка рассказала, как они теперь общаются. Некоторые звезды шоу-бизнеса уехали за границу из-за ситуации на Украине. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука сообщила, что среди ее друзей тоже есть те, кто покинул Россию. «Часть знакомых уехала. Это их выбор. Здесь нет оценки: плохо это или хорошо. Я остаюсь здесь, и это мой выбор. Всё, что меня может расстраивать, это когда люди, уехавшие из России, активно топят против... Я даже не про власть сейчас. Убираем политическую подоплеку. Топят против людей, которые остались здесь. С какими-то призывами, что нужно делать. Я считаю, что это некорректно. Мы всем миром проживаем самый непростой момент, который мы не могли представить даже в самом страшном сне», — высказалась Светлана.
Светлана Бондарчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам журналистки, в сложившейся ситуации важно оставаться людьми. Модель отметила, то у нее по-прежнему хорошие отношения со многими друзьями, которые уехали из страны, а также с теми, кто живут на Украине. «Люди остаются людьми. Нет национальности, нет религии. Есть плохие и хорошие люди. У плохих есть национальность, религия и другие вещи. Мы все переживаем непростой момент. Очень бы хотелось, чтобы мы относились к этому корректно и с пониманием. Те люди, которые уехали, я с ними общаюсь, а где я чувствую агрессию, с теми людьми я перестала общаться. Они сами по себе куда-то отвалились», — объяснила Светлана. Бондарчук также высказалась на тему отношений между мужчинами и женщинами. Телеведущая убеждена, что девушки не должны стесняться показывать свой интерес к парням, которые им понравились. Если со стороны молодого человека нет обратной связи, но тогда не стоит быть настойчивой, считает журналистка. «Если вам кто-то понравился, попробуйте показать свой интерес. Я так делала и никогда не ошибалась», — отметила Бондарчук.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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