Светлана Пермякова решила сменить имидж
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Светлана Пермякова решила сменить имидж

Светлана Пермякова решила сменить имидж
Звезда  «Интернов», 50-летняя актриса Светлана Пермякова сменила прическу и цвет волос, а результат преображения показала в Сети. Светлана Пермякова решилась на кардинальные изменения во внешности. Актриса сходила в салон красоты, где сменила длинное каре на короткую стрижку. Более того, Светлана сделала мелирование волос, перекрасив концы в ярко розовый цвет. Своим новым имиджем Пермякова поделилась в личном микроблоге. На фото она позирует вместе со своим стилистом Александрой. Она поблагодарила парикмахера за прическу.
Светлана Пермякова с новой прической В своем возрасте Светлана не стесняется скрывать свою естественность и часто публикует фото без макияжа. Также она известна своей полной фигурой, однако актрису свой вес не смущает. Чтобы роскошно выглядеть, она пользуется услугами стилистов, которые помогают подобрать ей наряды. По словам Пермяковой, она привыкла прислушиваться к мнению специалистов. Пермякова была замужем один раз. Ее мужем стал арт-директор одного из московских клубов Евгений Бодров, с которым она сыграла свадьбу в 2008-м. Однако их брак продлился недолго — уже через месяц супруги развелись.
Светлана Пермякова с дочерью Следующим возлюбленным Светланы стал Максим Скрябин. Он директор и PR-менеджер Пермяковой. Максим младше актрисы на 19 лет. В 2012 году Светлана родила их общую дочь Варвару. Сейчас дочери Пермяковой девять лет. Актриса признавалась, что их встреча произошла совершенно спонтанно — в социальных сетях. На тот момент Максиму было 18, а Светлане — 37. Несмотря на молодой возраст, артистка сразу увидела в нем взрослого и ответственного человека. Пермякова признавалась, что на данный момент их отношения хорошие и стабильные. Однако, по словам артистки, мать Скрябина не одобряет союз сына и актрисы. Светлана рассказывала, что мама Максима не желает видеть в женах сына даму, которая настолько старше его.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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