Татьяна Васильева назвала сбежавших звезд «свиньями»

Актриса Татьяна Васильева не понимает, как знаменитости, заработавшие в России миллионы, так о ней говорят. Артистка продолжает критиковать уехавших из страны коллег. Актриса прошлась по Максиму Галкину и Чулпан Хаматовой, заявив, что те не только предали Родину, но и отреклись от зрителей, которые их любили. Татьяну Васильеву злят эмигрировавшие коллеги. 75-летняя актриса не понимает, почему артисты, которые имели в России все, так легко покинули эту страну... «Поняла бы тех, кто метнулся, потому что здесь ничего нет. У Хаматовой и Галкина было то, о чем может мечтать каждый актер! Они двинулись туда спасать какие-то накопления, иначе давно бы уехали… в ту же Америку. Не понимаю, чего им не хватало?!» — рассуждает звезда кино в YouTube-шоу «Антонимы».Татьяна Васильева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Если же о муже Примадонны артистка высказалась не так жестко, то Чулпан попала под горячую руку. «Хаматова не должна сюда возвращаться, потому что она поступила как свинья, наевшись желудя досыта! В «Современнике» она играла все ведущие роли... Им повезло, что народ их принял, а они плюнули… Я могу Чулпан любить или не любить, но знаю актрис, которые покруче нее. Все это время Хаматова занимала чье-то место», — отметила Татьяна Григорьевна. Сама Васильева не планирует уезжать из страны. Наоборот, по словам актрисы, она стала еще больше гордиться Родиной и поддерживает ее в непростые времена. «Уехавшие из России помогли мне стать настоящей гражданкой своей страны. У меня никогда не было столько патриотизма, как сейчас. Раньше, бывая за границей, не хотелось говорить, что я из России, а теперь, чем больше у нас врагов, тем больше я готова заступиться за свое. Больше предана стране!» — подытожила знаменитость.