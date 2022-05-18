Techland и бывшие сотрудники CD Projekt RED работают над AAA фэнтези RPG
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Techland и бывшие сотрудники CD Projekt RED работают над AAA фэнтези RPG

Techland и бывшие сотрудники CD Projekt RED работают над AAA фэнтези RPG


Студия Techland объявила о разработке нового проекта, который пока не имеет названия. Анонс состоялся с целью привлечь новых сотрудников в команду разработчиков, поскольку команда Techland намерена солидно расширяться, чтобы поддерживать Dying Light 2 и работать над новой игрой.

Пока о новом проекте от Techland мало информации. Заявлено, что проект создается «с бывшими сотрудниками CD Projekt RED». Сама игра представляет собой крупную AAA RPG в открытом мире с фэнтезийным сеттингом.

Среди «бывших сотрудников CD Projekt RED», которые заявлены в разработке нового проекта Techland:



Каролина Стахыра — нарративный директор, работала над Witcher 2 и Witcher 3.



Аркадиуш Боровик — ведущий сценарист, работал над Witcher 2 и Witcher 3.



Бартош Очман — глава по открытому миру, работал над Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Когда состоится полноценный анонс проекта — не сообщается, представлен пока только один арт, который можно видеть выше. Известно, что новая игра Techland разрабатывается под консоли нового поколения и PC.

Стоит отметить, что в 2016 году студия Techland уже сообщала о разработке RPG, но проект вылился в Dying Light: Hellraid.

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По материалам: newxboxone

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