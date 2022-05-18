The Initiative и Crystal Dynamics ищут много новых сотрудников для Perfect Dark

Вадим Карасев





В каком состоянии сейчас находится многообещающий эксклюзив Xbox Perfect Dark — неизвестно. Проект анонсировали в 2020 году, он создается командой The Initiative в сотрудничестве с Crystal Dynamics. До сих пор про игру появлялись только слухи, что в разработке возникли проблемы и первоначальная команда разработчиков лишилась многих лидеров.

Сейчас создатели Perfect Dark активно ищут новых сотрудников. Технический директор The Initiative в LinkedIn сообщил, что команда ищет множество новых сотрудников:

Мы ищем множество сотрудников на разные должности (инженеры, арт-директор, концепт-художник, технический продюсер) для нашего проекта Perfect Dark в команде The Initiative. Наша команда партнеров, Crystal Dynamics, также нанимает сотрудников для нашего проекта.

Напомним, что Perfect Dark не имеет даты релиза, пока разработчики не показывали даже геймплей проекта.