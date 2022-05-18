Us Weekly: Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Обри, бывшим бойфрендом Холли Берри
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Us Weekly: Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Обри, бывшим бойфрендом Холли Берри

Us Weekly: Шарлиз Терон встречается с Габриэлем Обри, бывшим бойфрендом Холли Берри

Издание Us Weekly сообщает о романе актрисы Шарлиз Терон и Габриэля Обри, манекенщика и бывшего бойфренда Холли Берри, с которой у него есть общая дочь. Инсайдер издания поделился эксклюзивной информацией, согласно которой актриса и манекенщик были на свидании.

Они очень непринужденны и наслаждаются обществом друг друга,

— сказал источник, отметив при этом, что о серьезных отношениях речь пока не идет.

Это уже не первый раз, когда знаменитостям приписывают роман. Впервые как о паре о них заговорили еще в 2017 году, когда в прессу попали их совместные фото. Но Терон тогда все опровергла.

Я виделась с ним где-то три секунды. Проходя мимо, я сказала: "Привет!", потому что наши дети ходят в одну школу,

— сказала она в интервью Энди Коэну в 2017 году.


Шарлиз Терон

Шарлиз ни с кем серьезно не была связана с июля 2015 года, когда она рассталась с Шоном Пенном после полутора лет отношений. Актриса отмечала, что открыта для новых знакомств, но в целом ее все устраивает.

Я могу честно сказать о своей жизни: я не чувствую себя одинокой. После того, как у меня появились дети — дело не в том, что это что-то заменяет или делает вас менее заинтересованным в романтике. Быть родителем — это большая работа, и часть ее приходится на конец дня, когда я ложусь в постель и говорю себе: "О боже мой, я не хотела бы, чтобы этот день был иным",

— признавалась Терон.


Габриэль Обри

Актриса была в отношениях с фронтменом Third Eye Blind Стефаном Дженкинсом с 1998 по 2001 год. Позже у нее был роман со Стюартом Таунсендом, с которым она встречалась с 2001 по 2009 год. Терон воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Джексон (биологический пол Джексон – мужской, но мальчик считает себя девочкой) и 8-летнюю Августу, которых она удочерила в 2012 и 2015 годах соответственно.

У Обри есть 14-летняя дочь Нала от Холли Берри, с которой он расстался в 2010 году после пяти лет отношений. Расставание пары прошло со скандалом. Бывшие возлюбленные долго судились за опеку, Берри обвиняла Габриэля в расизме. В 2014 году суд обязал Берри выплачивать Обри алименты, которые актриса перечисляет до сих пор. В прошлом году Берри вдвое урезала сумму, назвав выплаты "вымогательством".


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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