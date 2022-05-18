В Махачкале предотвратили теракт на объекте энергетики
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В Махачкале предотвратили теракт на объекте энергетики

В Махачкале предотвратили теракт на объекте энергетики

09:22  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости



В Махачкале в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы двое бандитов, готовивших теракт на одном из городских объектов энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитета (НАК).

Режим КТО ввели на территории Ленинского района Махачкалы с 02:45 18 мая. Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения нет.

Режим контртеррористической операции (КТО) — особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Последний раз он вводился в Дагестане в сентябре 2021 года в Буйнакском районе.

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#терроризм


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По материалам: pnp.ru

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