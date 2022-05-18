Версию Test Drive Unlimited Solar Crown для Xbox One отменили

Вадим Карасев





Разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown объявили, что гоночная игра не выйдет в 2022 году, как планировалось ранее. Теперь проект перенесен на 2023 год.

Кроме сообщения о переносе, создатели Test Drive Unlimited Solar Crown объявили, что решили отменить разработку версий для Xbox One и Playstation 4. По их словам, для создания более качественной игры потребуется отказаться от ее выпуска на консолях прошлого поколения:

Чтобы максимально использовать технологии новейших консолей и максимально повысить общее качество игры, NACON решила больше не разрабатывать Test Drive Unlimited Solar Crown для PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, что анонс гоночного проекта состоялся еще в 2020 году. Разработчики обещают, что в Test Drive Unlimited Solar Crown игроки получат все, за что они любят проекты данной серии: большой открытый для исследования остров, проработанную физическую модель автомобиля, возможности кастомизации.

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