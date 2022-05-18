Версию Test Drive Unlimited Solar Crown для Xbox One отменили
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Версию Test Drive Unlimited Solar Crown для Xbox One отменили

Версию Test Drive Unlimited Solar Crown для Xbox One отменили


Разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown объявили, что гоночная игра не выйдет в 2022 году, как планировалось ранее. Теперь проект перенесен на 2023 год.

Кроме сообщения о переносе, создатели Test Drive Unlimited Solar Crown объявили, что решили отменить разработку версий для Xbox One и Playstation 4. По их словам, для создания более качественной игры потребуется отказаться от ее выпуска на консолях прошлого поколения:

Чтобы максимально использовать технологии новейших консолей и максимально повысить общее качество игры, NACON решила больше не разрабатывать Test Drive Unlimited Solar Crown для PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, что анонс гоночного проекта состоялся еще в 2020 году. Разработчики обещают, что в Test Drive Unlimited Solar Crown игроки получат все, за что они любят проекты данной серии: большой открытый для исследования остров, проработанную физическую модель автомобиля, возможности кастомизации.


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По материалам: newxboxone

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