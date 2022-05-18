Волоцков предложил создать «Патриотическое кольцо России»
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Волоцков предложил создать «Патриотическое кольцо России»

Волоцков предложил создать «Патриотическое кольцо России»

12:02  Автор: Анна Шушкина



В ходе «правительственного часа» в Госдуме с участием главы Ростуризма Зариной Догузовой депутаты фракции «Единая Россия» выступят с предложением создать новый туристический проект «Патриотическое кольцо России». Об этом заявил член думского Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков на пресс-подходе перед пленарным заседанием палаты.

В среду, 18 мая, в рамках «правительственного часа» депутаты заслушают доклад руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, которая расскажет о развитии внутреннего туризма, отметил Волоцков.

Одно из предложений фракции «Единая Россия» по развитию отрасли, которое будет озвучено в ходе «правчаса», — создание «Патриотического кольца России», в которое включат города-герои, города воинской славы, трудовой доблести, сообщил политик.


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«Это нужно для того, чтобы каждый школьник России побывал на месте сражений, воинской славы, посетил места, которые пропитаны отвагой, героизмом, смог быть причастным к большим победам нашей страны, Великой Отечественной войны и другим периодам», — отметил Волоцков.  

Сегодня необходимо сделать все, чтобы школьный туризм, патриотический туризм развивался, уверен он. «Это основа патриотического воспитания, возможности каждого человека присоединиться к великой истории нашей страны», — заключил депутат.



#туризм #в регионах #дети

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По материалам: pnp.ru

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