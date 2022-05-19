4 игры будут бесплатными на Xbox в эти выходные: 19-22 мая
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4 игры будут бесплатными на Xbox в эти выходные: 19-22 мая

4 игры будут бесплатными на Xbox в эти выходные: 19-22 мая


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных можно бесплатно играть сразу в 4 проекта. Отметим, что 3 игры из этого списка доступны в рамках акции Free Play Days с 19 по 22 мая — это проекты: PGA TOUR 2K21, State of Decay 2: Juggernaut Edition и SnowRunner.

Еще одна доступная бесплатно на этих выходных игра — это Call of Duty: Vanguard, она будет доступна до 24 мая. В Call of Duty: Vanguard можно бесплатно играть только в мультиплеер.

PGA TOUR 2K21


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PGA TOUR 2K21

Играйте против профессионалов. Играйте в команде. В PGA TOUR 2K21 можно играть по имеющимся правилам или создать свои собственные!
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State of Decay 2: Juggernaut Edition


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State of Decay 2: Juggernaut Edition

Когда восстали мертвые, цивилизация пала, и даже армия не смогла остановить толпы зомби.
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SnowRunner


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SnowRunner

Встречайте новое поколение гонок по бездорожью!
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Call of Duty: Vanguard


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Call of Duty®: Vanguard

В течение ограниченного времени присоединяйтесь к сетевой игре Call of Duty®: Vanguard бесплатно с 18 по 24 мая.
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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