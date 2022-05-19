4 игры будут бесплатными на Xbox в эти выходные: 19-22 мая

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных можно бесплатно играть сразу в 4 проекта. Отметим, что 3 игры из этого списка доступны в рамках акции Free Play Days с 19 по 22 мая — это проекты: PGA TOUR 2K21, State of Decay 2: Juggernaut Edition и SnowRunner.

Еще одна доступная бесплатно на этих выходных игра — это Call of Duty: Vanguard, она будет доступна до 24 мая. В Call of Duty: Vanguard можно бесплатно играть только в мультиплеер.

PGA TOUR 2K21

PGA TOUR 2K21

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Играйте против профессионалов. Играйте в команде. В PGA TOUR 2K21 можно играть по имеющимся правилам или создать свои собственные!

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State of Decay 2: Juggernaut Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

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Когда восстали мертвые, цивилизация пала, и даже армия не смогла остановить толпы зомби.

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SnowRunner

SnowRunner

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Встречайте новое поколение гонок по бездорожью!

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Call of Duty: Vanguard

Call of Duty®: Vanguard

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В течение ограниченного времени присоединяйтесь к сетевой игре Call of Duty®: Vanguard бесплатно с 18 по 24 мая.

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