Адель Вейгель — биография и личная жизнь: национальность, родители, дата рождения, рост, вес (фото)

Ранний период

Достижения и награды

Профессия

Фигура и внешность

Реалити-шоу

Личная жизнь

Имя и фамилия Адель Вейгель — не псевдоним и не плод фантазии: в жизни девушку зовут точно так же, по национальности она русская. С другой стороны, фамилия имеет немецкие корни, а из биографии известно, что ее предки — этнические немцы.Адель — старший ребенок в семье Эдуарда и Ольги Вейгель, родилась на рубеже двух веков, 12 мая 2000 года. В обсуждениях биографии, личной жизни, предполагаемой национальности Адели Вейгель упоминается, что родилась она в Котласе Архангельской области (по другой версии — в Кирове). Ее бабушка и дед, потомки немцев-колонистов, после смерти прадеда, погибшего на Кавказе в рядах белой армии, обосновались под Одессой, в войну оказались в Германии, откуда вернулись в СССР. Их сослали в Котлас, реабилитировали в 50-е годы прошлого столетия. Дед Адели женился на русской. У них родился мальчик, которого назвали Эдуардом.Никаких сведений о том, чем занимаются родители девушки, нет, но есть информация, что в семье 2 девочки. Младшую назвали Софьей, старшая получила имя прабабушки — Адельгайт. В других источниках младшую называют сводной сестрой. В них говорится, что мать воспитывала и сына отчима от первого брака, которого Адель считает родственником, что заставляет предполагать, что отец ушел, а мать второй раз вышла замуж. Возможно, этот факт объясняет, почему до девятого класса девочка училась в местной школе-интернате № 1 от железной дороги. Это не означает, что ее родители имели непосредственное отношение к этому виду транспорта, но и не отрицает этого факта. К матери девочка относится прекрасно и считает ее самой лучшей на свете.Несмотря на обучение в интернате, Адель увлекалась танцами и пением, но любила и более мужские занятия — военно-спортивные игры, марш-броски, стрельбу из автомата, бег и езду на лошадях. Правда, в некоторых источниках говорится, что школа-интернат была не железнодорожной, а частной.В раннем возрасте она была ребенком активным и любознательным. Кроме вокала и танцев, писала стихи. Перейдя из интерната в среднюю школу, получила второе место на городской олимпиаде по физкультуре.В 2015 стала лауреатом фестиваля детского и юношеского конкурса под названием «Звездный дождь», на котором прочитала стихотворение М. Джалиля «Чулочки» о девочке 3-х лет, убитой немецкими оккупантами. В этот же период, несколько позже, в Онеге, на региональном этапе военно-спортивной игры стала бронзовым призером в выполнении комплексного силового упражнения. В апреле 2015 победила в конкурсе чтецов на мероприятии, посвященном 70-летию Великой Победы.Комментарий эксперта! В. Шишук, журналист. «Адель Вейгель — всесторонне одаренная личность с обширным кругом интересов. Тот факт, что она училась на отлично, не означает, что девушка талантлива, но ее успехи в танцах, спортивных занятиях, говорят, что она могла бы попробовать себя в исполнительской деятельности, если бы нашелся продюсер, который захотел бы спонсировать карьеру Адели. Ее рост — 172 см, несколько маловат для модельного бизнеса, но надежду на успехи в этой области некоторым образом дает вес при этом росте — 55 кг».После окончания школы девушка поступила в юридический колледж в Кирове и в дальнейшем успешно его закончила. Однако она неоднократно заявляла, что не планирует работать по специальности «правоохранительная деятельность». Известно о планах получения высшего образования в заочной форме, но ничего не говорится о выборе специальности. Сама Адель считает своей основной профессией модельный бизнес. В него она попала еще в 16-летнем возрасте.Стартом, по версии СМИ, стала случайная встреча с фотографом, который предложил понравившейся девушке сделать несколько снимков, а затем выложил их на своей странице. С этого момента началось сотрудничество с модельерами, визажистами, мастерами художественного снимка, но крупных контрактов с мировыми брендами среди ее достижений пока не значится.О своем телосложении и внешности Адель отзывается, как о даре природы, заложенном на генетическом уровне. Она утверждает, что:Не сидит на диетах, просто следует советам диетологов и модных журналов по здоровому питанию — ест зелень, морепродукты, огурцы и авокадо, морскую рыбу для получения необходимых витаминов и микроэлементов.Большую часть заработанного тратит на поддержание внешности в тонусе — деньги уходят на оплату ухода за волосами, кожей, уходовые процедуры, элитную косметику.Грудь третьего размера при таком весе — своя.Фигуру поддерживает благодаря продолжительным тренировкам. Она даже в свободное от них время приседает и делает упражнения для пресса.Работа модели придает человеку уверенности, умения держаться, выгодно подать и подчеркнуть свою яркую внешность. Неудивительно, что Адель прошла кастинг на телевидении, войдя в число победительниц — 15 участниц, выбранных из 40 тысяч претенденток и с легкостью преодолев все необходимые для этого этапы.Новый сезон «Холостяка», популярного телевизионного реалити-шоу, ознаменовало сражение между представительницами прекрасного пола за сердце известного российского рэпера Тимати. Прочитав свое стихотворение, Адель легко привлекла его внимание, хотя зрители утверждали, что и без этого жеста она была замечена благодаря эффектному яркому платью желтого цвета, красиво облегающему фигуру — герой сезона постоянно задерживал на ней взгляд.Биография и личная жизнь, национальность Адель Вейгель стали предметом усиленного интереса зрителей нового сезона, увеличили число ее подписчиков в соцсетях и поклонников. 11 выпусков реалити-шоу — немалое достижение, тем более что в соперницах у нее были известные и именитые личности — К. Кустова, Л. Лепп, Д. Погадаева. Другие участницы шоу по отношению к Адели разделились на два лагеря, но оба они не состояли из доброжелательно настроенных.Девушка сначала была настроена на победу и даже дошла до полуфинала. Но после вручения первой розы К. Сафаровой отозвала Тимати в сторону и сообщила ему, что покидает шоу. Неизвестно, кому был предназначен второй цветок с шипами, но, видимо, не Адели. Ее поклонники сочли уход красивым, практически победой. Однако интуиция, видимо, не обманула красавицу. Холостяк ее не выбрал, и опосредованно об этом можно судить по его комментариям. Выложенное в Инстаграме видео прощания и пожелание счастья недвусмысленно говорят, что с Тимати у Адели не было шансов.Сама девушка утверждает, что ушла, узнав о свидании, которое было у рэпера с Катей Сафаровой за рамками телепроекта. Были ли у нее факты в подтверждение этого, или права на ревность, так и останется загадкой для телезрителей.Доброжелатели и поклонники опровергают, что у Адели к Тимати были нежные чувства, утверждают, что он просто нравился и был приятен в общении. В немногочисленных интервью она заявляет прямо, что замужем не была и детьми обзаводиться рано, поскольку она намерена сделать карьеру или, как минимум, открыть собственную фотостудию. Несмотря на это, есть догадки, слухи и домыслы:В некоторых жизнеописаниях говорится, что у нее был парень, с которым Адель поддерживала романтические отношения и даже жила под одной крышей. Кто был этот счастливчик, и почему произошло расставание, никому не известно.Ее соратницы по шоу заявляли, что девушка знает себе цену и пришла не из-за чувств к Тимати, а из-за его денег. Но, возможно, это просто зависть к более успешной сопернице.Догадки о том, что у нее был роман с Тимати, основаны на схожих пейзажах на фото, которые выкладывались в сториз якобы из Греции и с Мальдивских островов. Однако они не подтверждены фактами и основаны на морских видах, нередко очень похожих.Роман с М. Литвиным, блогером, тоже гипотетический, основан на совместных фотографиях, сделанных в Дубае. Любителей сплетен не остановило ни слово «другу», написанное по-английски на фотографии, ни предложение руки и сердца, в скором времени сделанное другой девушке.В СМИ периодически появляются сообщения о непристойных предложениях и назойливых поклонниках, преследующих девушку. Владелец элитного бюро знакомств предложил найти ей покровителя с деньгами, но она гордо отказалась, хотя оно было завуалировано заботой о ее безопасности, защите от преследований. Недавно Адель стала владелицей автомобиля Мерседес.Адель Эдуардовна Вейгель, уроженка Котласа Архангельской области, родилась в 2000 году. Работает моделью, подрабатывает на съемках клипов и диджеем на клубных вечеринках. Пишет стихи, увлекается спортом, верховой ездой, сноубордом. Детей нет, замужем не была, о поклонниках и гражданских мужьях информации нет. Известна участием в реалити-шоу «Холостяк», из которого ушла, снявшись в 11 эпизодах.