Александр Васильев прошелся по красоте Марины Александровой

63-летний историк моды Александр Васильев высказался о красоте актрисы. Эксперт заявил, что звезда сериала «Екатерина» очень хороша собой. Он отметил, что у Марины яркие глаза, и она старается подчеркнуть их нарядами голубого или зеленого цвета. «На некоторых фото она напоминает мне итальянскую кинозвезду Монику Беллуччи. Александрова – яркий пример того, как красивы могут быть артистки в России», — высказался Александр. Ведущий передачи «Модный приговор» рассказал, что Марина – сторонница классики в одежде. Актриса часто носит приталенные платья, блузки и жакеты. «В ее внешности кроме ангельской красоты есть и что-то дьявольски соблазнительное. Я бы ее охарактеризовал как роковую женщину», — пояснил Васильев.Марина Александрова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эксперт считает, что звезда сериала «Домашний арест» одевается так, чтобы мужчины, взглянув на нее, запомнили на всю жизнь. По словам Александра, главная гордость артистки – стройная фигура, и она акцентирует на этом внимание. Он назвал ее эталоном красоты и женственности. «Роковая красавица современно кино», — заверил Александр. Эксперт отметил, что Марине нравятся однотонные вещи без рисунков и принтов. Что касается обуви, то актриса чаще всего выбирает белые лодочки. Васильев оценил наряд, в котором Александрова пришла на церемонию вручения премии «Золотой орел». «Смотришь на большой цветок на шее Марины, и рождается образ даже какой-то порочной женщины. Что-то в ней есть такое. И, видимо, она хочет подчеркнуть это: «Я могу быть разной, и роковой, и страстной»», — заявил для «7 дней».