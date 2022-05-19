Анастасия Волочкова нашла себе миллионера

Фото мужчины балерины Анастасии Волочковой слили в сеть. 46-летняя звезда балета отдыхает на жарком курорте с новым возлюбленным. Избранника Анастасии Волочковой вычислили поклонники звезды. Бывшая прима Большого театра недавно рассталась с молодым бойфрендом — 24-летним Дмитрием. Артистка заявила, что её сердце вновь свободно, а впредь она будет предана только своему мужу. Однако на этой неделе балерина отправилась в отпуск в Турцию. На популярном среди россиян курорте Анастасия встретилась с мужчиной, в которого успела влюбиться. Королева шпагата сообщила, что с новым кавалером ее познакомила подруга по имени Наташа. Женщина живет в Нидерландах. Подруги встретились в Турции. «Я прилетела на море к своей подруге Наташе для того, чтобы с ней встретиться и прекрасно провести время. К моему большому сожалению, мы не можем встретится в России, мы не можем встретиться в Голландии, но мы встретились на нейтральной дружеской территории. Наташа — мой замечательный друг! И дарит мне возможность забыть обо всём и просто отдохнуть», — рассказала Волочкова.Анастасия Волочкова с возлюбленным и подругой Балерина старается скрывать, как выглядит возлюбленный. Анастасия не назвала его имени, но успела рассказать, что мужчина владеет яхтой и самолетом. Специально для телезвезды он арендовал целый остров в турецкой гавани. Однако поклонники артистки нашли фото ее избранника в Сети. Им оказался брутальный мужчина с темными волосами и бородой. Возлюбленный звезды ток-шоу обладает спортивным телосложением. Он выглядит счастливым рядом с Волочковой. Бойфренд звезды попал в объектив камер, когда вместе с балериной, ее подругой и еще одним мужчиной катался на парусном судне. Сначала компания сидела за столом, который ломился от закусок. Затем друзья переместились на край яхты и сделали общий снимок. Анастасия залезла на подвесной мостик и села на него на шпагат.