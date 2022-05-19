Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и Xbox Series X | S

Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и Xbox Series X | S


Издательство Nacon совместно со студией Kylotonn анонсировали новый гоночный проект — игру WRC Generations. Он создается для приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. У игры уже есть точная дата релиза — 13 октября 2022 года.

Разработчики WRC Generations заявляют, что их проект — это «революция в мире ралли»:

Это настоящая революция в мире ралли, которая не только повлияет на результаты заездов, но и заставит водителей и их команды адаптироваться к новым условиям и разрабатывать новые стратегии. Изменения коснулись и геймплея игры: новые механики отражают особенности автомобилей с гибридными двигателями. Чтобы одержать победу, вам придется с точностью регулировать работу аккумулятора, изменяя настройки двигателя на спецучастках.

В игре будет больше 35 автомобилей, трассы в 22 странах, 49 команд сезона 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior WRC) и многое другое.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая
Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая
Сын Анастасии Стоцкой похож на Киркорова больше, чем его дети
Сын Анастасии Стоцкой похож на Киркорова больше, чем его дети
Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах
Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах
Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и
Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360
Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360
Целебные и магические свойства морской капусты и сферы её применения
Целебные и магические свойства морской капусты и сферы её применения
Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер
Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный
The Initiative и Crystal Dynamics ищут много новых сотрудников для Perfect Dark
The Initiative и Crystal Dynamics ищут много новых сотрудников для
По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу
По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу
Ксения Бородина оправдалась за не приличный жест
Ксения Бородина оправдалась за не приличный жест
7 признаков, что вы встречаетсь с транжирой
7 признаков, что вы встречаетсь с транжирой
Дешевый хостинг для всех: большой выбор тарифов и куча преимуществ от Lite.Host
Дешевый хостинг для всех: большой выбор тарифов и куча преимуществ от

Топ на сегодня

Кто победил на Евровидение 2022 года: какая страна, финал конкурса, Украина, новости с фото
Кто победил на Евровидение 2022 года: какая страна, финал конкурса,
Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями
Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье
Иван Охлобыстин - биография и личная жизнь актера, семья, дети, жены, карьера (фото)
Иван Охлобыстин - биография и личная жизнь актера, семья, дети, жены,
Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс
Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс
Светлана Бондарчук в ужасе от сбежавших звезд
Светлана Бондарчук в ужасе от сбежавших звезд

Еще по теме

Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox Series X | S
SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер
Сравнение WWE 2K22 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5