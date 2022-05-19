Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Nacon совместно со студией Kylotonn анонсировали новый гоночный проект — игру WRC Generations. Он создается для приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. У игры уже есть точная дата релиза — 13 октября 2022 года.

Разработчики WRC Generations заявляют, что их проект — это «революция в мире ралли»:

Это настоящая революция в мире ралли, которая не только повлияет на результаты заездов, но и заставит водителей и их команды адаптироваться к новым условиям и разрабатывать новые стратегии. Изменения коснулись и геймплея игры: новые механики отражают особенности автомобилей с гибридными двигателями. Чтобы одержать победу, вам придется с точностью регулировать работу аккумулятора, изменяя настройки двигателя на спецучастках.

В игре будет больше 35 автомобилей, трассы в 22 странах, 49 команд сезона 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior WRC) и многое другое.

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