Арсений Попов биография и личная жизнь: национальность, рост, жена, дети, новости 2022 (фото)

Детские годы

Работа в театре

Работа на телевидении

Личные приоритеты, особенности характера и увлечения

Личная жизнь

Молодой ведущий популярной юмористической передачи «Импровизация» Арсений Попов привлекает внимание молодежной аудитории своей харизматичностью: его биографией и личной жизнью, национальностью и увлечениями интересуются поклонники, отслеживая фото в Инстаграме. Молодой комик не любит делиться подробностями своей личной жизни, но информация о ней все равно появляется в публичном пространстве.Популярный юморист родом из Омска, где он появился на свет 20 марта 1983 года в обычной семье, которая была далека от театра и телевидения. Родители комика Сергей и Татьяна были инженерами, они мечтали, что единственный сын пойдет по их стопам.Арсений указывает в своих интервью, что чувство юмора — их семейная черта. Его отец постоянно шутил и слыл большим юмористом и хохмачом. В детстве мальчик был очень застенчив и никогда не любил выступать в детских постановках, полностью Арсений раскрывался только в семейной обстановке, когда участвовал вместе с отцом в розыгрышах мамы. Отец умел разряжать любые сложные ситуации при помощи шуток и розыгрыша, и сын, который с большой охотой участвовал в этом, перенял эту манеру от него с раннего детства.Чувство юмора мальчика помогло ему в школе. За счет него он стал лидером в классе и капитаном в школьной команде КВН. После окончания школы юноша поступил на экономфак одного из омских вузов, на выборе настояли родители. Однако Арсений скоро понял, что это не его профессия, и перевелся в местный академический университет на факультет культуры и искусства, который окончил по специальности «актер драмы».Окончив вуз, Арсений поступил на работу в омский Драматический Лицейский театр, ничего не сказав об этом отцу. Какое-то время ему удавалось скрывать от родителей место своей работы, пока однажды вечером отец не поздравил его с успешным спектаклем. Оказалось, что он втайне от сына пришел в театр и понял, что сын выбрал себе специальность по призванию. Своеобразный розыгрыш устроила мама, которая знала о выборе Арсения и понимала, что мужу будет сложно смириться с таким выбором сына. Она пригласила его на спектакль, не сказав, что в нем будет участвовать их сын. Отец узнал загримированного Арсения только через некоторое время после его появления на сцене. Он был горд талантом своего сына и, по существу, одобрил его выбор.Изменения в театральной карьере Арсения Попова произошли после того, как он познакомился с молодыми участниками бурятского театра «ЧелоВЕК», которые пригласили парня с собой в Санкт-Петербург.На тот момент Арсений был ведущим актером труппы, поэтому его уход поставил театр в сложное положение. До сих пор он винит себя за то, что подвел коллег, но понимает, что по-другому тоже поступить не мог.В Питере пришлось очень тяжело, приходилось много гастролировать, чтобы получать деньги и сохранить свою группу. В большом городе у Попова не было друзей, все близкие люди остались в Омске, поэтому все время он проводил на сцене и на гастролях.В Питере Арс познакомился с театром юмористических импровизаций «CRA3Y», в который вскоре перешел и проработал почти три года.Продюсер Вячеслав Дусмухаметов пригласил Попова и Матвиенко (участника комических импровизаций из группы «CRA3Y») в Москву. Сначала ребята приняли участие в кастинге на ведущих телеканала Муз-ТВ, который был проведен в формате юмористического батла. Хотя Арсений и Сергей тогда не победили, зритель их запомнил.Во многом выступление в кастинге стало причиной того, что в 2016 году Арсения Попова пригласили в программу канала ТНТ «Импровизация». Вместе с ним выступали:Сергей Матвиенко;Антон Шастун;Дмитрий Позов.Ведущим шоу был шоумен Павел Воля. Он давал четырем участникам разные задания, которые нужно было выполнять в юмористическом стиле, импровизируя на сцене. Все шутки придумывались по ходу дела, чем программа быстро завоевала популярность зрителей.В 2017 году Арсений принял участие в другом популярном шоу ТНТ — «Где логика?», когда против него и его друзей выступала команда Елены Исинбаевой и Светланы Феофановой.Участники шоу «Импровизация» очень быстро смогли составить конкуренцию культовым программам «Comedy Club». При этом больше всех остальных участников, зрители выделяли Арсения Попова, которому за эффектную внешность, хорошие манеры, вежливость и обходительность с партнерами дали прозвище «Граф». Сам артист говорит, что это в него с самого детства закладывала мама.Сергей Матвиенко, комик, партнер Арсения по шоу «Импровизация»: «Арсений невероятно добрый человек, ему совершенно чуждо чувство конкуренции и соперничества. Если он что-то выигрывает, то сразу начинает переживать за проигравшего. Соревнования — это не его формат, он может с легкостью затормозить себя, чтобы пропустить своего соперника вперед, если ему так сильно нужна эта победа. Для него важно увидеть счастливое лицо находящегося рядом с ним человека».Участники программы «Импровизация» не имеют сценария и заранее отрепетированных шуток и сценок. Все это делается по ходу программы. Сам Арсений указывает, что шутить экспромтом можно только на темы, которые хорошо знаешь, поэтому в его репертуаре нет шуток на политические темы: в политике он не разбирается.Популярный комик и артист Арсений Попов, биографией и личной жизнью которого интересуются поклонницы, имеет нестандартную внешность, поэтому многим хочется знать его национальность. На фото видно, что молодой человек достаточно худой, но непонятно, какой у него рост. Фигурой Арсений похож на популярного шоумена Павла Волю. Рост артиста 190 см, при этом он выглядит очень худым. Поклонники считают, что это от усталости и повышенной занятости на сцене и на телевидении.Артист говорит, что о своей худобе он слышит с 14 лет. При этом Арсений утверждает, что совершенно не устает на работе. Если он идет один по улице, то может показаться окружающим очень серьезным, больным, уставшим и даже, возможно, злым человеком. Но стоит ему встретить знакомого, как его настроение на глазах улучшается. Попов указывает на то, что худоба у него, как и у Павла Воли, — это естественные особенности организма. Ест и спит он столько, сколько нужно, здоровье у него хорошее и чувствует он себя нормально.На работе Арс, по его утверждению, не устает совсем. Усталость на него наваливается дома, т. к. просто сидеть без дела он не привык, активно участвует во всех домашних делах, поэтому накопленная за день усталость сказывается.В качестве примеров успешных комиков, на которых он хотел бы равняться, Попов называет трех человек:Гарика Мартиросяна;Гарика Харламова;Ивана Урганта.Известно, что Арсений не любит водить машину. В дороге он быстро утомляется. Также никогда не садится на сиденье рядом с водителем и боится летать самолетами. Исключение из правил — это путешествия, ради которых артист готов преодолевать страх перед транспортными катастрофами. При этом Попов никогда не отправляется в путешествие один, всегда берет с собой близких.В зарубежных поездках комик спешит посетить не культурные достопримечательности, а магазины. Себя он называет шопоголиком, хотя ему нравится не столько совершать покупки, сколько просто гулять по магазинам.Кроме юмора, театра и искусства импровизации успешного комика из Омска привлекает мир моды. Возможно, с этим связана и страсть к походам по магазинам. У Арсения, которого друзья между собой называют модным дизайнером, есть свой личный бренд. Попов выпускает уникальные майки с оригинальным рисунком и цитатами из шоу «Импровизация». Известно, что нередко заказы он разносит в Москве сам.Манерный и модный комик с красивым лицом и долговязой фигурой с шоу «Импровизация» воспринимался некоторыми поклонниками как представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому многие удивились, узнав, что у Арсения есть жена и даже дети — дочка Кьяра, родившаяся в 2012 году.Сам Арсений не любит разговаривать о своей личной жизни. Даже в социальных сетях на его фото в основном изображены моменты съемок «Импровизации», но иногда в потоке рабочих фото могут промелькнуть и личные селфи.Поклонницам молодого артиста удалось узнать, что его жену зовут Алена и у них есть общая дочь. Когда и как встретились молодые люди и как решили создать семью, неизвестно. Эту информацию Арсений Попов не делает публичной.Известно, что его жена — совершенно не публичный человек. Она постоянно сопровождает мужа в путешествиях с дочерью во время совместного отпуска. Дочка Кьяра ходит в специальную школу актерского мастерства.В новостях 2022 года стала появляться информация о том, что Попов развелся с женой, т. к. с его руки исчезло обручальное кольцо. Некоторые стали приписывать Арсу гомосексуальные отношения с другим актером «Импровизации» — Антоном Шастуновым. Для них придумали даже общее имя — «Артон». Однако артисты не комментируют такие слухи, держа публику в напряжении.Арсений Попов не считает себя комиком. У него актерское образование и он стремится делать актерскую карьеру. Известно, что он недавно пополнил свою фильмографию, снявшись в сериале «Хищники» и «Семейный бюджет». Артист женат, у него есть дочка. Публике и журналистам известны имена членов семьи Арсения.Попов любит шопинг и модную одежду, его друзья называют модным дизайнером. Во время путешествий, в которые он отправляется только с женой или с друзьями, Попов предпочитает посещать модные магазины и бутики. У Арсения Попова есть свой модный бренд, под которым выпускаются стильные молодежные футболки с цитатами из шуток шоу «Импровизация».