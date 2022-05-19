Биография Татьяны Веденеевой: личная жизнь, возраст, сколько лет, семья, мужья (фото)

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Биография Татьяны Веденеевой давно интересует ее многочисленных поклонников. Прочитав наш материал, вы больше узнаете о ее творчестве и личной жизни телеведущей, ее возрасте, сколько раз она сочеталась браком и кем были ее мужья.Татьяна появилась на свет 10 июля 1953 года в городе Сталинграде, где трудились на металлургическом заводе «Красный Октябрь» ее родители. Отец Вениамин Захарович исполнял свои обязанности мастера цеха, а мать Анна Егоровна работала в лаборатории. Они назвали дочь в честь героини романа в стихах «Евгений Онегин», Татьяны Лариной. Будучи девочкой, имя свое Таня не любила и часто представлялась Яной.Ее дед по отцу, Захар, был потомственным казаком и имел родство с Ермаком. В семье было пятеро детей, а мать умерла. Захара с братом Алексеем взяла на воспитание богатая семья помещиков Веденеевых, они-то и дали приемным детям свою фамилию. После революции братья оказались по разные стороны баррикад: Алексей встал на сторону большевиков, а Захар остался хозяйствовать в поместье после отъезда приемных родителей за границу. Времена были непростые, после раскулачивания, к которому приложил руку брат Таниного деда, Захар отправился в ссылку. Отбыв срок, он приехал на Дон, чтобы поселиться в шолоховских местах, и обзавелся семьей.Будущий Татьянин отец в шестнадцатилетнем возрасте попросился на фронт. Несмотря на малый возраст, его взяли, т. к. выглядел он старше своих лет и был высок ростом. Но на передовой ему побывать так и не удалось: в стране еще оставалось много врагов, засевших в тылу, с ними-то он и боролся. Родители будущей теле- и кинодивы познакомились после того, как ее мать вернулась из эвакуации, в начале пятидесятых. После женитьбы они снимали угол, вскоре у них родилась дочь.В школу Таню отдали в шестилетнем возрасте, учеба давалась ей легко, т. к. память у нее была хорошая. С ранних лет девочка мечтала об астрономии, читала специальные журналы и фантастические произведения, но поступать в МГУ так и не решилась. Однажды она записалась в драмкружок, но не потому, что мечтала о сцене, а просто так, за компанию с подругой.Родители это увлечение дочери не одобряли, мать видела ее врачом, а отец — студенткой политехнического института. Но девушка так вошла во вкус, что отправила в ГИТИС письмо, чтобы узнать, какие экзамены необходимо пройти. Когда пришел ответ, отец очень расстроился, а мать уговаривала выбрать для поступления Саратовский театральный, чтобы дочь не уезжала так далеко. Да и потом, ведь если в столице не поступит, как соседям в глаза смотреть?Но юная Таня была неумолима и в 16 лет поехала покорять Москву. Несмотря на то что перед комиссией на экзамене она читала отрывок из сказки «Гадкий утенок» Андерсена, ей удалось произвести впечатление и она стала студенткой. Уже в конце первого курса Таня снялась вместе с Аркадием Райкиным в фильме «Много шума из ничего».С самых первых лет учебы Татьяна стала зарабатывать, снимаясь в кино. С Олегом Янковским ей удалось поработать в фильме «Сержант милиции», а с Василием Лановым — в драме «Здравствуйте, доктор!». Известность пришла неожиданно — в 1975 году, после ленты «Здравствуйте, я ваша тетя!». Зрителям очень понравился созданный ею образ Эллы.Всего в студенческие времена ей удалось сняться в 6 картинах. После получения диплома ее пригласили в театр Маяковского, но, поскольку московская прописка у молодой актрисы отсутствовала, поработать ей не удалось. Зато волею случая она попала на телевидение, куда посоветовала обратиться ей подруга. После прочтения на конкурсе дикторов передовицы из популярной тогда газеты «Правда» ее наконец-то приняли и, что было особенно хорошо, московскую прописку даже не спросили. Трудиться приходилось ночью, эфиры шли на Дальний Восток. Так она провела несколько лет.В 1977 году в передаче «Спокойной ночи, малыши» появилась новая молодая ведущая — тетя Таня. Затем последовала работа в утреннем воскресном «Будильнике» и в музыкальной программе «Голубой огонек».Изучая биографию знаменитости, следует знать, что популярной уже ведущей поступало немало предложений о съемках в кино, но ее начальство было категорически против. Ее ставили перед выбором — либо работать только на телевидении, либо сниматься. И Веденеева выбрала ТВ, т. к. ее дело доставляло ей большое удовольствие.Очень быстро она приобрела популярность среди многочисленной телевизионной аудитории, даже сам генсек Брежнев был ею восхищен, что послужило причиной всевозможных кривотолков об их отношениях. В действительности ничего такого не было, а сплетни Татьяну очень раздражали.В середине 80-х Веденеева заключила контракт с японским телевидением и отправилась в другую страну преподавать русский язык в телевизионных передачах. После возвращения Татьяна уже не смогла участвовать в привычных телепрограммах и стала рассказывать о разных происшествиях в «Добром утре».А в 1993 году ей пришлось с телевидением распрощаться. Во время своего очередного отпуска Веденеева поехала в Лондон, но ей необходимо было задержаться там еще на неделю. Обратившись к руководству с такой просьбой, она получила отказ. Женщина обладала гордым характером и написала заявление об уходе. В 90-е года она больше не появлялась на телевизионных экранах.Позднее немного забытая знаменитость появляется в эфирах следующих программ:«Татьянин день»;«Рядом с тобой»;«Мир в твоей тарелке»;«Формула любви»;«В наше время».В 2009 году Татьяна играла в спектаклях «Русское варенье», «Дом», «Последний ацтек», «Вальс одиноких», «Rock-n-roll на закате» (Школа современной пьесы). В 2013 выходит сериал с ее участием «Три звезды», затем фильм «Млечный путь».На первое замужество Татьяна решилась в 22 года. Избранником стал одаренный реставратор, 35-летний Валерий Шапошников. В 1983 году она родила сына Дмитрия. Перестроечные годы пагубно сказались на супруге, потеряв работу, он пристрастился к алкоголю. Терпеть такого Татьяна не захотела и подала на развод. В 2016 году у бывшего супруга был диагностирован рак легких, он скончался.Второй муж Веденеевой — юрист по образованию. Их знакомство состоялось в 90-е годы во время интервью на тему переработки нефти и цен на бензин, которое ей было поручено взять у успешного бизнесмена Юрия Беглова. Он был моложе на девять лет. Мужчина произвел на Татьяну впечатление, но первая встреча начало отношений не положила. Это произошло позже.После фестиваля «Ступень к Парнасу», где Веденеева была ведущей, выяснилось, что Беглов был его спонсором. По окончании мероприятия он предложил ей отправиться на Канары вместе с ним и членами его компании. Там они сблизились, но сразу соединить свои сердца не смогли, т. к. Татьяна была еще замужем, а Юрий женат.В Москве они продолжили общение, понимая, что между ними существует взаимное притяжение. Вскоре выяснилось, что оба стоят на грани развода, тогда пара и решила сыграть свадьбу. После нее они переехали во Францию, где организовали свой бизнес по производству соусов. К сожалению, детей в этом браке не получилось, хотя беременность и была. На 4 месяце Татьяна потеряла ребенка, о чем очень сожалела. Зато с двумя дочерьми супруга от первого брака у Татьяны сложились прекрасные отношения. Со временем счастье покинуло их семью, Юрий полюбил другую женщину и пара рассталась.О сыне Веденеевой известно немного, сам он тяготится известностью матери и старается скрыть факт своего родства от окружающих. Дмитрий получил образование в Англии, мечтал стать писателем. После возвращения в родную страну получил диплом экономиста и основал свою компанию. Сегодня он успешный предприниматель и житель Лондона.Некоторые источники утверждают, что он работает на ВВС и создает киносценарии. С матерью они видятся довольно часто, Дмитрий старается быть хорошим сыном, во всем ее поддерживать и помогать. Свою личную жизнь он пока не устроил, детей у него нет. Когда Татьяну спрашивают, не хочет ли она внуков, она отвечает так — когда будут, тогда и будут.Вполне очевидно, что средства к существованию у известной ведущей есть. Компания по производству соусов, которую она организовала вместе с мужем, живя во Франции, приносит ей доход. Следует сказать, что сама идея открыть именно такой бизнес пришла в голову именно ей, хотя никто и не верил в успех.Полученные медали за выпущенную продукцию на выставках международного уровня говорят сами за себя. Основной ингредиент соусов — ткемали, они с успехом продаются во многих странах мира.Глядя на любимую ведущую и актрису, многие задаются вопросом, сколько же ей лет, хотя дата ее рождения не является секретом. Но Татьяна настолько хорошо выглядит, что сложно поверить в эти цифры. Главное правило, которого она придерживается в питании, — никаких вредных продуктов, жареного и жирного, пищу необходимо потреблять в умеренных количествах. Избегать стрессов и не нервничать — негативные эмоции быстро сказываются не только на самочувствии, но и на внешнем виде.Актриса при росте 176 см весит всего 59 кг, а параметры ее тела почти идеальны. Она считает, что необходимо постоянно работать над собой, несмотря на нежелание соблюдать диеты и заниматься физкультурой. Не обходится, конечно, без пластики, к ней она относится положительно. Каждая женщина, переходя определенный возрастной порог, должна обязательно выделять средства на подобные процедуры — таково мнение Татьяны.У знаменитости есть квартира в столице Латвии, которую она купила, чтобы проводить там время с друзьями и гулять по старинным улочкам. Ее площадь всего лишь 40 кв. м. Дом относится к элитным и расположен в историческом центре Риги. Вся квартира, за исключением кухни, отделана в классическом стиле. Особых хлопот по содержанию квартира не доставляет, когда надобности в данной жилплощади нет, она сдается внаем, с чего и платятся все необходимые коммунальные платежи.Во Франции Веденеева владеет целым домом на Лазурном берегу, который купил ей второй муж. С террасы открывается необыкновенный вид, а до моря идти всего три минуты.Находясь в России, Татьяна живет за городом, ее подмосковный дом находится в 20 км от МКАД. На стадии строительства ей пришлось судиться со строительной фирмой, которая взяла деньги, а ремонтом заниматься не захотела. Само собой, суд она выиграла.Главная достопримечательность ее любимого жилища — лестница, которую она попросила перед сносом старинного дома не выбрасывать, а отвезти к ней домой. Отметим, что этот особняк принадлежал Школе современной пьесы.Биографией Татьяны Веденеевой, как и ее личной жизнью, интересуются многочисленные поклонники. Актриса находится в прекрасной форме и в своем возрасте старается всегда оставаться в хорошем настроении. Мужа у нее нет, после двух разводов она так и не встретила человека, которому готова отдать свое сердце. А в декабре 2021 года ей было присуждено почетное звание заслуженной артистки РФ.