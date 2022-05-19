Целебные и магические свойства морской капусты и сферы её применения

Вадим Карасев

Морская капуста, именуемая также ламинарией, является довольно полезным растением. Эксперты рассказали о том, как именно ламинария влияет на тело и энергетику человека.

Морская капуста — это растение, на которое далеко не всегда обращают внимание как на что-то действительно полезное. Оказывается, зря, ведь она обладает массой важных свойств. А еще ее можно вырастить самостоятельно.

Целебные свойства морской капусты

Первое, на что обращают внимание эксперты, является богатый химический состав растения. Во-первых, в ламинарии содержится много йода. Это растение богато данным вещество, которое необходимо для нормально работы щитовидной железы. Именно поэтому эксперты советуют включать в рацион листья морской капусты тем людям, которые живут далеко от моря и едят мало рыбы и морепродуктов.

Также в ламинарии много витаминов. Речь идет о витаминах группы А, В, Е и D. Эти витамины жизненно необходимо для нормального функционирования всего нашего организма. Еще в этом растении есть много калия, фосфора, натрия, магния, органических кислот, клетчатки. Все это нам необходимо, поэтому морскую капусту так высоко ценят во многих регионах мира.

Это полезное растение не стоит больших денег, но при желании его можно вырастить на участке. Для этого вам не потребуется создавать водоем. Оказывается, ламинарии не нужно полное погружение в воду, чтобы вырасти и дать вам богатый урожай. Это много летнее растение, которое медленно всходит, требует определенного ухода. Оказывается, один куст морской капусты может расти от 10 до 20 лет, что довольно большой срок. Засадив ею определенное место на участке, можно получать много урожая.

Ламинария используется в кулинарии почти во всем мире. Из нее делается множество блюд: начиная от блинов и заканчивая икрой. Ее добавляют в супы, из нее делают салаты. Сама по себе она обладает не самым приятным вкусом, однако, в сочетании с другими продуктами можно действительно сделать нечто изысканное и интересное. Стоит отметить, что в ста граммах продукта содержится не более 6 килокалорий, что чрезвычайно мало. Это значит, что можно смело включать в рацион этот полезный продукт тем, кто хочет похудеть. Дополнительный полюс в том, что, попадая в желудок, ламинария разбухает и создает ощущение сытости.

Из морской капусты делают лекарства. Средства на основе ламинарии оказывают мягкое слабительное действие. Ламинария способствует очищению кишечника, выводу токсинов и солей тяжелых металлов из организма. Из-за высокого содержания йода в этом продукте врачи назначают морскую капусту людям с гипотиреозом.

Также прием препаратов из ламинарии помогает снижать уровень холестерина, поэтому его назначают для профилактики атеросклероза и заболеваний сосудов. Ламинарию так назвали из-за наличия в ней ламинарина — полисахарида, который помогает избавляться от тромбов. Растение оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует обмен веществ.

Старайтесь не употреблять больше 40 граммов ламинарии в день. Что касается употребления лекарственных препаратов на ее основе, то тут стоит выделить некоторые противопоказания. Ее не стоит есть людям с гиперфункцией щитовидной железы, с наличием злокачественных образований. В любом случае лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать для лечения препараты на основе морской капусты.

Магические свойства ламинарии

Магическое свойство данного растения — энергетическая очистка. Это морской капусте удается делать лучше всего. И речь тут не идет только об употреблении в пищу. Например можно окуривать посещение сухой ламинарией. Это позволит прогнать негатив, привлечь позитивные эмоции.

Ламинарию можно вырастить не только в открытом грунте, но и дома в горшке. Поставьте это растение поближе к окнам, чтобы благоприятные энергетический потоки, исходящие от него, распространялись по всей квартире или по всему дому.