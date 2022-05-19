Целебные и магические свойства семян льна и сферы их применения

Вадим Карасев

Семена льна — это крайне полезный продукт, который можно как купить, так и вырастить самостоятельно. Эксперты рассказали всё о пользе льна и о том, как это растение можно использовать в магических целях.

Существует множество лекарственных трав самого разного назначения и видов, но на этот раз речь пойдет не столько о самом растении, сколько о его плодах. Семена льна обладают огромным количеством полезных свойств, со многими из которых вы, скорее всего, не были знакомы ранее.

Целебные свойства льна

Семена льна невероятно полезны. В них содержится огромное количество витаминов — таких как: жирорастворимые Е и К, а также водорастворимые C, B1, B2, PP, B4, B5, B6 и B9. В семенах содержится много клетчатки, а также микроэлементы — такие как: железо, кальций, фосфор, марганец, медь, калий, магний, цинк. Также в семенах льна есть фолиевая кислота, каротин, важная кислота омега-3.

Семена льна можно добавлять в самые разные блюда. В кулинарии их используют самыми разными методами. Например, с добавлением семени льна делают выпечку. Оно добавляет выпечке некоторую легкость и улучшает вкусовые качества полученных продуктов. Если вы используете их как полезную добавку, обязательно перемалывайте их перед употреблением, чтобы организм усвоил все полезные вещества по максимуму.

Льняное семя очень хорошо сказывается на процессе пищеварения. Семена льна обладают обволакивающим, противовоспалительным и даже легким слабительным действием. Они защищают стенки кишечника их от раздражения. Масла, содержащиеся в семенах крайне полезны, поскольку ускоряют регенерацию тканей. Еще они являются профилактическим средством против рака молочной железы. Они выравнивают гормональный фон, замедляют процессы старения в организме. В медицине семена льна используют в качестве отхаркивающего средства. Отвар семян этого растения ускоряет вывод мокроты.

Врачи и эксперты в области питания советуют принимать льняное семя в объеме одной столовой ложки в день. В лечебных целях лучше не принимать семя льна без консультации с врачами.

Также семя льна используется в косметологии. Смесь соды и семян льна используется для борьбы с пигментными пятнами. Отвар из данного продукта использую для борьбы с выпадением волос. Для этого нужно нанести отвар на кожу головы и подержать его в течении часа.

Купить семя можно в аптеке или в магазине. Вы можете попробовать посадить лен самостоятельно. Это относительно сильное растение, не требующее ухода. Главное — не пропустить период созревания в начале августа. Это поможет вам собрать семена, ведь если этого не сделать, они просто опадут.

Магические свойства льна

Лен обладает преимущественно женской энергией. Именно поэтому его принято использовать в самых разных ритуалах — например, на замужество. Нужно взять горсть семян льна и рассыпать их в поле. Прочитайте перед этим заговор: «Солнце дало, земля взяла. Ветры ненастные скроются, нервы успокоятся. Горсть семян в из рук выпускаю, слово судьбу счастливую в любви себе предрекаю. Суженый приди. Аминь».

Ритуал на защиту от врагов. Вам понадобится льняное семя древесный пепел, глиняный горшок. Напишите на листке бумаги имя врага, затем положите его на дно горшка. Далее насыпьте пепла, положите зерна льна, а потом засыпьте все землей. Вставьте в землю свечу и произнесите: «Не быть твоей победе, не быть моей беде. Не увижу и не услышу от тебя больше и слова я нигде. Чур от меня, чур от меня, чур от меня». Зажгите тонкую церковную свечу и дайте ей полностью сгореть. Повторяйте процедуру семь дней подряд, меняя лишь свечи. Как только поймете, что враг от вас отстал, землю вместе со всем содержимым нужно будет высыпать в чистом поле подальше от дома.

Еще одно важное свойство льна — привлечение денег. Семена кладут в кошелек или карман, насыпают чуть-чуть в ящик рабочего стола. Хорошей приманкой для денег станет банка с льняным семенем, смешанным с монетами. Ее можно поставить как на рабочем месте, так и дома.