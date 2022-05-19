Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
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Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу

Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Ведущая Дана Борисова пожаловалась на маленькие заработки. Некоторых российских звезд в последнее время можно увидеть практически только на телевизионных шоу. Не секрет, что за участие в них платят гонорары.
Дана Борисова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Обычные россияне за такие деньги могут месяц работать, а тут нужно просто прийти и сказать свое мнение. По словам Даны Борисовой, которая тоже является их завсегдатаем, экспертам платят по 15-30 тысяч рублей за одну съемку. Однако в нынешнее время знаменитости чаще приходят на проекты просто так, гонорары почти перестали платить. В личном блоге Дана Борисова не скрыла, что расстроена этим фактом, поскольку денег известной блондинке сильно не хватает. Она даже всерьез задумалась о том, чтобы зарабатывать на боксе. Недавно она победила в бою блогера Катю Диденко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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