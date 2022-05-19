Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
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Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов

Основательницы телеграм-канала "Антиглянец" вчера вечером устроили вечеринку в Москве. Ее гостями стали герои светской хроники, дизайнеры, авторы модных телеграм-каналов и представители глянцевой журналистики, о закате которой снова усиленно заговорили после ухода из России Condé Nast вместе с такими изданиями, как Vogue и Tatler, а также отзыва лицензий на издания Cosmopolitan и Harper's Bazaar холдингом Hearst. Сюрпризом стало и появление Ксении Собчак — некоторое время назад в сети активно обсуждали, что журналистка эмигрировала, а саму Ксению видели в Израиле.

Мы тоже не верили, что Ксения Собчак в Москве, но и она к нам пожаловала,

— написали в "Антиглянце".

Гостями вечеринки также стали Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Александр Терехов, Снежана Георгиева, Наталья Давыдова, Екатерина Мухина и другие.


Ксения Собчак
Мария Миногарова
Ксения Соловьева
Евгения Милова, Екатерина Мухина и Снежана Георгиева
Александр Терехов с гостьей
Таня Стычинская и Маша Федорова

Давыдова пришла на вечеринку в костюме бренда Divno — новой марки, основанной недавно экс-главредом Vogue Машей Федоровой и дизайнером Дарьей Самкович.

Когда глянца уже у нас нет, но "Антиглянец" процветает, может, и со всем остальным, что ушло с нашего рынка, прорвемся?

— написала в своем телеграм-канале Наталья, личным примером показав импортозамещение в моде.


Наталья Давыдова
Игорь Гаранин и Наталья Давыдова
Ирина Зарькова
Наталья Лучанинова и Наталья Архангельская
Рома Уваров
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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