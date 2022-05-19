ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group

Вадим Карасев





Шведская компания Embracer Group опубликовала отчет за первый квартал 2022 года. С финансовой точки зрения у издательства наблюдается серьезный рост выручки — 117% год к году, при этом операционная прибыль выросла на 17%. Напомним, что недавно компания Embracer Group серьезно расширилась, объявив о покупке Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal — сделка должна быть закрыта до сентября 2022 года.

В отчете Embracer Group привели несколько интересных цифр, связанных с их успехами и провалами. Согласно отчету:

Хорошо продаются игры, которые вышли уже несколько лет назад — Metro Exodus, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Re-Hydrated, Valheim и Satisfactory.Игра ELEX II не порадовала продажами на старте, но издательство рассчитывает, что со временем она станет рентабельной. Напомним, что разработчики ELEX II не планируют выпускать DLC для проекта, поэтому издательству придется рассчитывать на продажи в рамках распродаж и возможное включение игры в подписочные сервисы.Игра Evil Dead: The Game показала отличный результат на старте — за 5 дней было продано больше 500 тысяч копий.Сейчас студии Embracer Group работают над 223 играми, среди которых 25 проектов класса AAA.

В отчете отмечается, что покупка Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal видится хорошим вложение для работы с их франшизами. Можно ожидать ремейки и сиквелы популярных серий, вроде Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain и Deus Ex.