Глеб Матвейчук рассказал о своей карьере и личной жизни

Актер Глеб Матвейчук не считает нужным рассказывать о своей личной жизни. После развода с Анастасией Макеевой Глеб Матвейчук фактически пропал из мира шоу-бизнеса. Он занимается театром, мюзиклом и семьей. При этом о жене и детях говорит крайне мало. Глеб не раз признавался, что с Анастасией Макеевой у них настал серьезный кризис в отношениях из-за которого они разошлись. Более того, артистка явно была ближе к шоу-бизнесу, чем он — культурного и профессионального Матвейчука всегда тянуло больше к серьезным вещам. «Шоу-бизнес очень нервный организм. Сегодня ты есть — завтра тебя нет, сегодня снимают — завтра не снимают. Это все такое ненадежное. Лично для меня театр земля, на которой я твердо стою», — говорит режиссер и актер.Глеб Матвейчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас Глебу интереснее говорить о грядущих постановках и театральных проектах, чем о личной жизни. Он так и заявляет — семья для него святое, но это отдельная веха. «Я же творческий человек, я же себя не транслирую: вот я и моя семья, а вот я и моя жизнь. Я не транслирую себя так очень давно», — поясняет музыкант. При этом он достаточно активно ведет социальные сети и периодически делится и снимками жены и замечательных детей. Но вот превращать свою личную жизнь в предмет обсуждения других актер не намерен. «Да, у меня есть соцсети, но я не делаю на этом инфоповодов. У меня огромное количество сообщений там на разные темы, но про жену найдете мало. Я не считаю, что нужно рассказывать постоянно, как мы сходили в ресторан, как мы поели. Или сегодня сходили в такой-то театр и посмотрели это. Я мало говорю о личном», — заявил Матвейчук в интервью проекту «Откройте, Давид».