Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна

Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна

Сатурн — одна из самых больших и самых красивых планет Солнечной системы. В астрологическом плане она является крайне важной, поэтому особое внимание астрологи обращают всегда на ее ретроградность.


Наиболее опасной ретроградность Сатурна можно назвать для трех Знаков Зодиака: Водолея, Весов и Козерога. Именно для этих людей данная планета является мощным покровителем, поэтому в периоды ретроградности их жизнь наполняется хаосом.

Обратной данная ситуация является для Раков, Львов и Овнов. Когда Сатурн движется в обратном направлении, жизнь этих людей становится чуточку лучше. Тем не менее, и у них тоже могут быть некоторые неурядицы, так как влияние планетой хаоса и порядка на них все же оказывается. В такие периоды старайтесь следовать законам Вселенной, чтобы не навлекать на себя лишние проблемы.

Опасайтесь манипуляций

Когда Сатурн ретрограден, многим людям почему-то хочется изменить образ мышления своих близких, друзей, приятелей, коллег. Это период, когда ни в коем случае нельзя слушать тех, кто пытается убедить вас в чем-то, во что вы не верите или не хотите верить.

Очень часто на ретроградном Сатурне люди почему-то теряют свою веру в себя или меняют направление развития, а потом об этом жалеют. Не позволяйте себе слушать тех, кто утверждает, что вы делаете что-то не так, что вам нужно измениться. В норме Сатурн помогает людям формировать индивидуальное мнение. В периоды ретроградности эта способность теряется.


Не просите никого о помощи

Вторая проблема словно дополняет первую. Астрологи советуют не слушать никого пока Сатурн движется в обратном направлении, но пока он в таком состоянии, нам хочется это делать снова и снова. Возможно, что причина кроется в том, что нам кажется, будет омы не справимся с поставленной задачей.

Ретро-Сатурн лишает людей уверенности в себе, но делает это на ментальном уровне. Именно поэтому астрологи рекомендуют как можно чаще фокусироваться на не проблемах и ошибках, а помнить о своих личных достижениях, чтобы планета не взяла ваш разум под контроль.

Остерегайтесь иллюзий

Пока Сатурн ретрограден, все хорошее может казаться плохим, а все плохое хорошим. Также люди становятся более мечтательными, уходя из реального мира в мир грез и иллюзий. Это очень опасно, так что эксперты настоятельно советуют помнить о своих реальных целях.

Если сейчас Сатурн ретрограден, вам стоит искать оптимизм, а также меньше переживать по мелочам. Старайтесь не думать о том, что происходило ранее. Сфокусируйтесь на чем-то понятном и реальном.


Продолжайте идти к своим целям

В периоды ретроградности планета может сделать так, что вы измените свое отношение к жизни, но этого делать не нужно. Продолжайте двигаться в прямом направлении и не сходите с выбранного вами ранее пути.

Недаром Сатурн называют планетой хаоса. Хаос этот рождается не в нашем окружении, а внутри нашего сознания, поэтому держите мысли под контролем и старайтесь не налегать на горячительные напитки. Держите разум чистым.

Учитесь адаптироваться к неприятностям

Неурядицы могут приходить буквально из ниоткуда. Негативно влияют на вашу жизнь не они сами, а последствия вашего бездействия и страхов. Учитесь привыкать к новым условиям, а не менять их. Идти против мира и Сатурна как минимум невыгодно с точки зрения затрат энергии. 

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Анастасия Волочкова нашла себе миллионера
Анастасия Волочкова нашла себе миллионера
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY
По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY
У Галкина потребовали вернуть Аллу Пугачеву
У Галкина потребовали вернуть Аллу Пугачеву
Рената Литвинова запечатлелась в обнимку с Земфирой
Рената Литвинова запечатлелась в обнимку с Земфирой
Целебные и магические свойства семян льна и сферы их применения
Целебные и магические свойства семян льна и сферы их применения
Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая
Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая
Сын Анастасии Стоцкой похож на Киркорова больше, чем его дети
Сын Анастасии Стоцкой похож на Киркорова больше, чем его дети
Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах
Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах
Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирована новая раллийная гонка WRC Generations для Xbox One и
Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360
Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360

Топ на сегодня

Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье с перьями
Лолита Милявская появилась на премии «Жара» в шикарном черном платье
Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена Чайковского". Среди гостей — Алена Михайлова, Светлана Устинова, Наталья Османн
Кирилл Серебренников представил в Каннах свой новый фильм "Жена
Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс
Катя Гордон в шоке от ухода Макдональдс
Дешевый хостинг для всех: большой выбор тарифов и куча преимуществ от Lite.Host
Дешевый хостинг для всех: большой выбор тарифов и куча преимуществ от
Меган Фокс и Колсон Бэйкер сделали парные татуировки в виде куклы вуду
Меган Фокс и Колсон Бэйкер сделали парные татуировки в виде куклы вуду

Еще по теме

Ретроградный Сатурн с 30 марта по 17 сентября 2019 года: влияние на Знаки Зодиака
Ретроградные планеты в 2021 году
Ретроградные планеты в 2020 году
Сатурн в домах гороскопа: влияние планеты на разные сферы жизни