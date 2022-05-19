Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна

Вадим Карасев

Сатурн — одна из самых больших и самых красивых планет Солнечной системы. В астрологическом плане она является крайне важной, поэтому особое внимание астрологи обращают всегда на ее ретроградность.

Наиболее опасной ретроградность Сатурна можно назвать для трех Знаков Зодиака: Водолея, Весов и Козерога. Именно для этих людей данная планета является мощным покровителем, поэтому в периоды ретроградности их жизнь наполняется хаосом.

Обратной данная ситуация является для Раков, Львов и Овнов. Когда Сатурн движется в обратном направлении, жизнь этих людей становится чуточку лучше. Тем не менее, и у них тоже могут быть некоторые неурядицы, так как влияние планетой хаоса и порядка на них все же оказывается. В такие периоды старайтесь следовать законам Вселенной, чтобы не навлекать на себя лишние проблемы.

Опасайтесь манипуляций

Когда Сатурн ретрограден, многим людям почему-то хочется изменить образ мышления своих близких, друзей, приятелей, коллег. Это период, когда ни в коем случае нельзя слушать тех, кто пытается убедить вас в чем-то, во что вы не верите или не хотите верить.

Очень часто на ретроградном Сатурне люди почему-то теряют свою веру в себя или меняют направление развития, а потом об этом жалеют. Не позволяйте себе слушать тех, кто утверждает, что вы делаете что-то не так, что вам нужно измениться. В норме Сатурн помогает людям формировать индивидуальное мнение. В периоды ретроградности эта способность теряется.

Не просите никого о помощи

Вторая проблема словно дополняет первую. Астрологи советуют не слушать никого пока Сатурн движется в обратном направлении, но пока он в таком состоянии, нам хочется это делать снова и снова. Возможно, что причина кроется в том, что нам кажется, будет омы не справимся с поставленной задачей.

Ретро-Сатурн лишает людей уверенности в себе, но делает это на ментальном уровне. Именно поэтому астрологи рекомендуют как можно чаще фокусироваться на не проблемах и ошибках, а помнить о своих личных достижениях, чтобы планета не взяла ваш разум под контроль.

Остерегайтесь иллюзий

Пока Сатурн ретрограден, все хорошее может казаться плохим, а все плохое хорошим. Также люди становятся более мечтательными, уходя из реального мира в мир грез и иллюзий. Это очень опасно, так что эксперты настоятельно советуют помнить о своих реальных целях.

Если сейчас Сатурн ретрограден, вам стоит искать оптимизм, а также меньше переживать по мелочам. Старайтесь не думать о том, что происходило ранее. Сфокусируйтесь на чем-то понятном и реальном.

Продолжайте идти к своим целям

В периоды ретроградности планета может сделать так, что вы измените свое отношение к жизни, но этого делать не нужно. Продолжайте двигаться в прямом направлении и не сходите с выбранного вами ранее пути.

Недаром Сатурн называют планетой хаоса. Хаос этот рождается не в нашем окружении, а внутри нашего сознания, поэтому держите мысли под контролем и старайтесь не налегать на горячительные напитки. Держите разум чистым.

Учитесь адаптироваться к неприятностям

Неурядицы могут приходить буквально из ниоткуда. Негативно влияют на вашу жизнь не они сами, а последствия вашего бездействия и страхов. Учитесь привыкать к новым условиям, а не менять их. Идти против мира и Сатурна как минимум невыгодно с точки зрения затрат энергии.