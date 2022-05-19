Ксения Бородина пережила шок в метро
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Ксения Бородина пережила шок в метро

Ксения Бородина пережила шок в метро
Ведущая Ксения Бородина решила провести эксперимент, о чем сильно пожалела. Телеведущая отвыкла от поездок в общественном транспорте. Накануне она сильно опаздывала на одно мероприятие и в целях экономии времени прокатилась на метро. Впечатления от этого приключения остались не самые приятные. Ведущая пожаловалась на то, что в «подземке» было огромное количество людей и никто не соблюдал дистанцию. Помимо этого, поезд долго стоял на платформе в ожидании пассажиров, из-за чего она еще и опоздала. Из метро она вышла вся взмокшая и с испорченной прической. Самое обидное, как рассказала Бородина, было то, что её личный водитель доехал до нужного места быстрее неё.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я такая злая... не могу просто! Вся мокрая, укладка не выжила. И мой водитель приехал быстрее меня», — пожаловалась Ксения. Она зареклась спускаться в метро. Вероятно, в будущем она будет пользоваться исключительно услугами личного водителя или такси. Кстати, днем ранее Бородина без проблем добралась до Crocus City Hall, где проходила V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Ведущая пришла на мероприятие в компании звездного визажиста Сердара Камбарова. Он отличился на церемонии тем, что случайно залил водой дорогую сумку Ларисы Долиной, за что получил от неё «люлей».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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