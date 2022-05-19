Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню

Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над бывшей звездой «Дома-2». Светская львица не упускает момента, чтобы задеть Викторию Боню. Вот и сегодняшнее появление звезды на Каннском кинофестивале стало поводом для шутки журналистки. Виктория Боня с нетерпением ждала начала одного из самых масштабных мероприятий в мире кино и тщательно к нему готовилась. «Ну что, в этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана. Есть маленькие правила, которые очень ценит французская аудитория, а именно важно поддерживать их дизайнеров, поэтому на открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо, это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня — дело прожитых лет», — делилась 42-летняя звезда. К слову, публика с недоверием относится к тому, что звезда так фанатично относится к кинофестивалю и отмечает, что ее присутствие на нем мало кому интересно. Эту тему подхватила и Ксения Собчак. Журналистка высмеяла Викторию и поделилась в своем Telegram-канале снимком, на котором фотографы чуть ли не зевают при виде Бони.Однако фолловеры Ксении не поддержали ее нападки. Многим показалась неуместной реакция 40-летней журналистки по поводу выхода Виктории на красную дорожку престижного фестиваля. Многие из них даже поддержали экс-участницу «ДОМа-2». «Красотка, как всегда на высоте!»; «Платье все равно красивое»; «Ксюша, она в Каннах, а ты нет! Не завидуйте, пожалуйста, даже если она сама купила себе билет и прошлась по дорожке», — пишут подписчики Собчак. За Викторию заступилась и журналистка Надежда Стрелец. Видеоблогер осудила тех, кто смеется над Боней и всячески унижает ее. «Я не знаю, по какой логике на каждую церемонию открытия Каннского кинофестиваля приглашают Викторию Боню, но стебаться на этот счет не хочу. Факт в том, что она единственная медийная девушка из России, кого туда реально зовут независимо от наличия или отсутствия русских фильмов в программе, спонсоров и даже политической ситуации. Почему-то так случилось. В нашей стране на эту тему столько снобских комментариев и желчи, что более токсичной является только тема политики. Даже в этом году вместо того, чтобы порадоваться, что хоть кого-то из русских не отменили, в Telegram летит ставшая за многие годы несмешной шутка, что якобы при виде Бони фотографы отворачиваются. Судя по фото, это не так. Что касается ее образа, то он не выдающийся, но и не провал. На фоне остальных гостей красной дорожки даже ничего».