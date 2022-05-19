Лариса Долина высказалась о здоровье дочери

Певица Лариса Долина намекнула на болезнь дочери. Артистка посвятила пост в своем Telegram-канале единственной дочери Ангелине, которая 19 мая отмечает день рождения. Артистка поздравила наследницу с 39-летием. «Сегодня день рождения моей дочки Лины, ей (верится с трудом) 39… Доченька моя, свет очей моих, родная, поздравляю! Ты особенная и не потому, что моя дочь, а потому, что такая: теплая, красивая душой, хорошенькая, добрая, уютная и любящая. Пусть никогда в твоем сердце не будет темноты, пусть счастьем светятся твои глаза, пусть все будет так, как ты хочешь! Люблю тебя любую и это будет всегда! Будь здорова, пожалуйста», — обратилась певица к имениннице.Лариса Долина с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Подписчики Долиной присоединились к поздравлениям, но не могли не отметить странный тон ее послания и особый акцент на хорошем самочувствии Ангелины. Многие тут же решили, что звезда эстрады всерьез беспокоится за состояние дочери и таким образом намекает на какую-то ее тяжелую болезнь. Напомним, Лариса Долина родила единственного ребенка в первом браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Союз этот продлился восемь лет и распался из-за алкогольной зависимости и агрессивного поведения супруга артистки. В итоге она ушла от мужа, а впоследствии запретила ему общаться с дочерью. Наследница артистки не пошла по ее стопам: она пробовала себя в дизайне и фотографии, а потом выбрала юридическую стезю. После учебы Ангелина занималась бизнесом, возглавляла строительную компанию, а в настоящее время нигде не работает и живет с мамой. В 2011 году дочь Долиной впервые стала мамой, однако до сих пор не раскрывает личность отца ее ребенка.