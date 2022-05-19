Лолита Милявская призналась, что ее дочь и мама живут не с ней

Певица Лолита Милявская, как выяснилось, увезла дочь за границу. Лолита Милявская в марте поделилась новостью о том, что ей удалось вывезти родных из Восточной Европы. Она очень радовалась, что наконец-то воссоединилась с близкими. «Спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка», — говорила артистка, крепко их обнимая. Многие были уверены, что Лолита теперь не захочет с ними расставаться и поселит их в своей квартире. Но, как выяснилось, она уже нашла для них новый дом.Певица не призналась, где именно живут её мать и дочь Ева, но подчеркнула, что они снова находятся в другой стране. Об этом Милявская рассказала журналистам в разгар премии «ЖАРА Music Awards».Лолита Милявская с дочерью Евой «У нас разные квартиры. Они вообще в другой стране находятся!»— заявила Лолита. При этом певица, как видно, регулярно навещает членов своей семьи. На днях она опубликовала в Сети кадры со своей дочерью, записанные во время семейного пикника на свежем воздухе. Кстати, где бы ни находились родные Лолиты, их адаптация к новым условиям жизни проходит сложно. Свой небольшой отпуск в начале мая певица потратила на то, чтобы помочь близким привыкнуть к переменам. «Еве надо наладить учебу через скайп, маму нужно просто заставлять выходить на улицу, а с маминым мужем Сашей нужно просто разговаривать и ездить по хозяйственным делам», — описывала Милявская проблемы членов её семьи.