Максима Галкина назвали Иудой
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Максима Галкина назвали Иудой

Максима Галкина назвали Иудой
Артист Максим Галкин повел себя плохо по отношению к Алле Пугачевой, считает звездный промоутер. Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин, которые в начале марта экстренно уехали в Израиль, попали в объективы камер журналистов. Пока шоумен отмалчивался, Примадонна заявила, что обязательно вернется в Россию. Звездный промоутер Сергей Лавров также считает, что Алла Борисовна в любое время может вернуться на родину.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В любом случае Галкин, по моему мнению, зря ввязался во всю эту историю. Еще и Пугачеву подставил под удар. Она-то не озвучивала никакую политическую позицию. Но их уже воспринимают как одно целое. Он что-то говорит, а грязь льется на нее», — заявил Лавров «Экспресс газете». При этом продюсер считает, что Галкин повел себя как Иуда. «К счастью, Алла Борисовна уже находится в таком статусе, что ей это ничем не грозит. Она в любой момент вернется в Россию, придет на любой телеканал, и ей отвалят столько денег, сколько она захочет. А вот Галкину на родине еще очень долго будут припоминать, что в трудный для страны час он повел себя как Иуда», — добавил Лавров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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