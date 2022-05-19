Маргарита Симоньян в шоке от ухода Макдоналдс из России
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Маргарита Симоньян в шоке от ухода Макдоналдс из России

Маргарита Симоньян в шоке от ухода Макдоналдс из России
Бизнесвумен и журналистка Маргарита Симоньян высказалась об уходе американского общепита. На этой неделе стало известно о том, что американская компания «Макдоналдс» навсегда покидает Россию. Представители организации начали продажу российского бизнеса. Однако в целом для россиян ничего не изменится. Рестораны «Макдоналдс» будут работать под новым брендом. Управленческая команда в России останется. Все сотрудники сохранят рабочие места.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Маргарита Симоньян считает, что мы вообще не заметим разницу. Потому что, по ее словам, там работают наши люди: тысячи, может, больше 10 тысяч человек. «Нам что с ними делать? Вам не нравится чего-то? Вы не хотите работать? Вы не хотите зарабатывать? Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся, разберемся. Уж как-нибудь жарить котлеты на Руси умели давным-давно, задолго до пришествия сюда ваших гениальных менеджеров», — отметила она в соцсетях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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