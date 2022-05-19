Microsoft отмечает, что поглощение Activision Blizzard продвигается быстро
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Microsoft отмечает, что поглощение Activision Blizzard продвигается быстро

Microsoft отмечает, что поглощение Activision Blizzard продвигается быстро


В начале этого года Microsoft объявила, что намерена купить издательство Activision Blizzard за рекордную сумму около $69 млрд. Сделка такого масштаба не может обойтись без внимания со стороны регуляторов и всевозможных проверок. Но, как рассказал президент Microsoft Брэд Смит, продвигается сделка весьма быстро.

По словам Брэда Смита, сейчас сделка находится «в начале средней фазы». Об этом он заявил в интервью бельгийскому деловому изданию L’Echo:

Сделка движется быстро, по крайней мере, достаточно быстро для приобретения такого размера. Мы получили запросы на информацию по этому вопросу здесь, в Брюсселе, а также в Лондоне и Вашингтоне. Мы отвечаем на вопросы, проводим брифинги и предоставляем запрашиваемую информацию. […] Один из наших адвокатов прекрасно резюмировал это, сказав: «Мы подходим к концу начала, а теперь мы входим в начало середины». […] Это долгий процесс, и мы все еще находимся на том этапе, когда отвечаем на вопросы. Для нас, конечно, чем раньше это будет сделано, тем лучше, но мы будем уважать этот процесс.

Напомним, что сделка, согласно ранним планам, должна быть завершена к лету 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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