Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360
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Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360

Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360


Консоли Xbox 360 вышли в релиз более 15 лет назад, и они давно уже сняты с производства. Тем не менее, все еще есть игроки, которые их используют, и Microsoft не оставила без решения их проблемы.

Несколько игроков сообщили Иден Мари из технического отдела Xbox, что имеют проблемы на Xbox 360 с Pins — они не работали на их консолях. Иден Мари ответила в Twitter, что Xbox разворачивает обновление (похоже, что на уровне сервера), которое должно исправить проблему.


Иден Мари отмечает, что при сохранении проблем на Xbox 360 нужно обратиться к ней, чтобы технический отдел Xbox мог их окончательно решить.

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По материалам: newxboxone

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