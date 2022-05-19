Microsoft выпустила обновление, чтобы исправить ошибку на Xbox 360

Вадим Карасев





Консоли Xbox 360 вышли в релиз более 15 лет назад, и они давно уже сняты с производства. Тем не менее, все еще есть игроки, которые их используют, и Microsoft не оставила без решения их проблемы.

Несколько игроков сообщили Иден Мари из технического отдела Xbox, что имеют проблемы на Xbox 360 с Pins — они не работали на их консолях. Иден Мари ответила в Twitter, что Xbox разворачивает обновление (похоже, что на уровне сервера), которое должно исправить проблему.





Иден Мари отмечает, что при сохранении проблем на Xbox 360 нужно обратиться к ней, чтобы технический отдел Xbox мог их окончательно решить.