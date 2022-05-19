Microsoft выпустит эксклюзивную Xbox Series S — Deep Dark

Вадим Карасев





За полтора года, что консоли Xbox Series X и Xbox Series S присутствуют на рынке, Microsoft с партнерами уже выпустила больше десятка лимитированных вариаций приставок на различные темы. Такие консоли выходят единичными партиями и разыгрываются в рамках различных конкурсов. При этом, в большинстве случаев эксклюзивный дизайн получают именно Xbox Series S, а не Xbox Series X.

Очередную такую коллекционную консоль представила Microsoft — это приставка Xbox Series S Deep Dark. Она выходит в одном экземпляре, ее можно выиграть в рамках конкурса, который проводится в Северной Америке.

Xbox Series S Deep Dark объединяет в себе консоль Xbox Series S, игру Minecraft и одного из врагов в игре — The Warden.