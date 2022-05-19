Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах
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Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах

Надежда Бабкина высказалась о сбежавших звездах
Певица Надежда Бабкина считает, что таким людям верить нельзя. Артистка диву дается, как стали люди проявлять себя в последнее время в свете последних событий. Она убеждена, что стоит многим вспомнить прошлое и перелистать страницы истории, чтобы понять многое. «Человек, который умеет переобуться в воздухе — у него крепости внутри нет. Откуда ей взяться? На какой опоре? Я считаю, все идет так, как надо», — сказала Бабкина на канале 360.
Надежда Бабкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Народная артистка заметила, что с готовностью отправится в Луганск и Донецк, если представится возможность. На провокацию ведущего о том, что не у всех есть такой стержень, как у нее и кому-то «тяжело сориентироваться», Бабкина ответила: «Тяжело? Сиди, помалкивай! Подумай, о чем идет речь, а потом сориентируйся, если такая ситуация раздрайва. Я никого не осуждаю, каждый может думать, рассуждать, как он хочет. Но, прежде чем рассуждать и делать какие-то заявления, запомни, в какой стране ты живешь, кто твои предки, за что положили они свои жизни, чему учили. Эту историю как переиначишь? Когда человек переобувается, на него надеяться нельзя. В любую минуту он может оказаться предателем», — сказала Бабкина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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