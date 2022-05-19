Обратный клапан: преимущества и особенности применения
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Обратный клапан: преимущества и особенности применения

обратный клапан канализационный

Одним из ключевых элементов трубопровода становится клапан обратный, который оберегает систему от изменения направления потока рабочей среды. Допускается установка на трубопроводы, насосы и сосуды различного назначения. Устройство незаменимо для нормального функционирования трубопроводной системы, эффективного предотвращения аварийной ситуации.

Особенности применения обратного клапана

Обратный клапан способен пропускать рабочую среду только в одном направлении в автоматическом режиме. Последние отображается при помощи стрелки, которая располагается на корпусе устройства.

Фиксация обратных клапанах допускается на следующих установках:

  • фильтровальных блоках при монтаже на реверсивных гидроустановках, предназначенных для движения жидкости через фильтры в определенном направлении;
  • гидроприводах, состоящих из нескольких насосов для защиты взаимного воздействия оборудования при одновременном запуске;
  • гидроприводах замкнутой циркуляции в качестве клапанов подпитки;
  • установках с постоянным движением рабочей среды только в определенном направлении.

Обратите внимание! Клапаны обратного типа применяются в различных системах. Без них невозможно нормальное функционирование водопровода и канализации, контура автономного отопления. Также устройства применяются на установках насосных агрегатов и системе учетных механизмов.

Преимущества установки обратного клапана

Устройства отличаются компактными размерами, простой установкой и демонтажными работами. Обслуживание системы не отличается сложностью даже в условиях аварийной ситуации на объекте.

Для изготовления корпуса клапана применяется чугун. Это материал с максимальными параметрами прочности. А благодаря небольшим габаритам изделия обеспечивается небольшой вес устройства.

Клапан отвечает за одновременное реагирование на изменение параметров работы системы, снижает давление до рабочего состояния.

Выделяют следующие преимущества обратных клапанов:

  • герметичность запорных механизмов;
  • надежность исполнения чугунного корпуса;
  • простая установка и обслуживание;
  • повышенная ремонтопригодность;
  • осуществляется автоматическое управление без участия пользователя;
  • потоки жидкости сталкиваются с высоким сопротивлением;
  • возможна установка в различных климатических условиях;
  • устойчивость к изнашиванию детали за счет повышенной твердости материала;
  • средний период эксплуатации доходит до 20 лет;
  • возможность работы в температурном диапазоне от -60 до +560 градусов;
  • затвор обладает повышенным уровнем герметичности;
  • возможность эксплуатации с агрессивной средой.

Обратите внимание! В современных системах трубопроводов возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Это обеспечивает возможность встраивания практически на любом участке оборудования в соответствии с действующей конструкцией.

Таким образом, обратные клапаны выделяются простым использованием и надежной эксплуатацией. Благодаря литому корпусу обеспечивается бесперебойная работа системы на всем периоде эксплуатации. Устройство надежно защищает оборудование от возможности обратного тока рабочей среды.

# Строительство

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