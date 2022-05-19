Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Одним из ключевых элементов трубопровода становится клапан обратный, который оберегает систему от изменения направления потока рабочей среды. Допускается установка на трубопроводы, насосы и сосуды различного назначения. Устройство незаменимо для нормального функционирования трубопроводной системы, эффективного предотвращения аварийной ситуации.
Особенности применения обратного клапана
Обратный клапан способен пропускать рабочую среду только в одном направлении в автоматическом режиме. Последние отображается при помощи стрелки, которая располагается на корпусе устройства.
Фиксация обратных клапанах допускается на следующих установках:
- фильтровальных блоках при монтаже на реверсивных гидроустановках, предназначенных для движения жидкости через фильтры в определенном направлении;
- гидроприводах, состоящих из нескольких насосов для защиты взаимного воздействия оборудования при одновременном запуске;
- гидроприводах замкнутой циркуляции в качестве клапанов подпитки;
- установках с постоянным движением рабочей среды только в определенном направлении.
Обратите внимание! Клапаны обратного типа применяются в различных системах. Без них невозможно нормальное функционирование водопровода и канализации, контура автономного отопления. Также устройства применяются на установках насосных агрегатов и системе учетных механизмов.
Преимущества установки обратного клапана
Устройства отличаются компактными размерами, простой установкой и демонтажными работами. Обслуживание системы не отличается сложностью даже в условиях аварийной ситуации на объекте.
Для изготовления корпуса клапана применяется чугун. Это материал с максимальными параметрами прочности. А благодаря небольшим габаритам изделия обеспечивается небольшой вес устройства.
Клапан отвечает за одновременное реагирование на изменение параметров работы системы, снижает давление до рабочего состояния.
Выделяют следующие преимущества обратных клапанов:
- герметичность запорных механизмов;
- надежность исполнения чугунного корпуса;
- простая установка и обслуживание;
- повышенная ремонтопригодность;
- осуществляется автоматическое управление без участия пользователя;
- потоки жидкости сталкиваются с высоким сопротивлением;
- возможна установка в различных климатических условиях;
- устойчивость к изнашиванию детали за счет повышенной твердости материала;
- средний период эксплуатации доходит до 20 лет;
- возможность работы в температурном диапазоне от -60 до +560 градусов;
- затвор обладает повышенным уровнем герметичности;
- возможность эксплуатации с агрессивной средой.
Обратите внимание! В современных системах трубопроводов возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Это обеспечивает возможность встраивания практически на любом участке оборудования в соответствии с действующей конструкцией.
Таким образом, обратные клапаны выделяются простым использованием и надежной эксплуатацией. Благодаря литому корпусу обеспечивается бесперебойная работа системы на всем периоде эксплуатации. Устройство надежно защищает оборудование от возможности обратного тока рабочей среды.