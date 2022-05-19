Оскар Кучера в шоке от распространяемой информации о звездах

Ведущий и актер Оскар Кучера выразил свое возмущение. Телеведущий в «Телеграме» заявил, что часть информации, публикуемой в соцсетях его коллегой Марией Шукшиной, не выдерживает никакой критики. «То, что вы опубликовали про моего друга Леонида Агутина и его прекрасную жену, — это просто ниже плинтуса. Как вы можете, не зная человека, писать про него всякий бред? Ни Агутин, ни Варум не выступали ни на каком концерте в поддержку Украины, и ведь это не трудно проверить! А то что какие-то мерзкие люди заявили их в афише, так на заборе тоже написано», сказал Оскар Кучера.Оскар Кучера - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Оскар Кучера, то же самое относится и к американскому гражданству, которое якобы есть у Агутина и Варум. По словам актера, он испытывает «испанский стыд» за опубликованные фейки Марией Шукшиной. Кучера верит, что Шукшина удалит из канала эту информацию и принесет извинения звездам. Ранее в СМИ прошла информация, что Леонид Агутин и Анжелика Варум уехали в Америку, где активно выступают на концертах в поддержку Украины. Некоторые звезды повелись на слухи и опубликовали данные у себя в соцсетях.