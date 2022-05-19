Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой
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Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой

Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой
34-летний актер Павел Прилучный поделился фото с 26-летней актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян и признался, что счастлив. Вчера Павел Прилучный улетел в отпуск вместе с партнершей по сериалу «В клетке». Коллеги пока не комментируют отношения, однако все намекает на романтику. Поклонники уже успели отметить, что Зепюр Брутян хорошо смотрится с актером. Павел Прилучный продолжает интриговать публику совместными снимками с Зепюр. Сегодня звезда опубликовал в личном блоге кадр, на котором он и брюнетка запечатлены на фоне живописного водоема. Актриса предстала в футболке и черных шорта-бермудах. Наряд подчеркнул ее стройность.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян «Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — прокомментировал фото актер. Фанаты поспешили поздравлять кумира с обретением второй половинки. «Красивые и счастливые! Глаз радуется», «Вы заслуживаете счастья. Очень рада за вас», «Совет да любовь! Детишек побольше», — пишут пользователи Сети. Действительно ли артистов связывают нежные чувства, или Павел просто троллит хейтеров, пока непонятно. Актер, как известно, не любит вдаваться в подробности частной жизни. Он так и не опубликовал совместных фото с Мирославой Карпович, хотя их не раз видели вместе. В последнее время ходят слухи, что актер расстался с возлюбленной. При этом звезда «Папиных дочек» активно ставит лайки под снимками Павла с очередной пассией. Впрочем, большинство поклонников все же надеется, что Прилучный вернется в семью. Говорят, что Павел тайно встречается с Агатой, их даже якобы заметили целующимися на заправке. Сама артистка отрицает подобные утверждения. «Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, мы ими и являемся — мы молодцы!» — говорила Агата личном Telegram-канале. Напомним, что экс-супруги прожили в браке десять лет. Вместе они воспитывали сына Тимофея и дочь Мию. Первое время после развода между звездами были напряженные отношения. Муцениеце отпускала в сторону бывшего нелестные высказывания, намекая, что тот изменил ей с Мирославой. Однако им все же удалось наладить дружеское общение ради детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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