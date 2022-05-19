По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY

Вадим Карасев





X-RAY — функция, за которую многие игроки полюбили серию Sniper Elite. Естественно, в Sniper Elite 5 она тоже будет в наличии, демонстрируя в замедленной съемке эпичные моменты уничтожения соперников.

Сегодня портал IGN выпустил видео, в котором показал работу камеры X-RAY в Sniper Elite 5. Сильных изменений, в сравнении с прошлой частью, нет. Игроков ждут замедленные моменты гибели соперников от выстрелов, ножевых ранений, взрывов.

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Напомним, что релиз Sniper Elite 5 состоится 26 мая — игра сразу будет в Game Pass. Уже сейчас по подписке доступна предварительная загрузка проекта.