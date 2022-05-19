Почти 20 домов повреждено в белгородском селе после обстрела со стороны Украины
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Почти 20 домов повреждено в белгородском селе после обстрела со стороны Украины

Почти 20 домов повреждено в белгородском селе после обстрела со стороны Украины

16:45  Автор: Наталия Васильева



В селе Солохи в Белгородской области в результате попадания снарядов со стороны Украины получили повреждения 19 домовладений, из них 14 — уже повторно. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за последние несколько дней граничащие с украинской территорией Солохи подвергались обстрелам несколько раз.

«Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — добавил губернатор.

По его словам, подрядчики уже выполнили временные перекрытия разбитых окон и крыши, но работы решено было приостановить на два-три дня до стабилизации ситуации в селе. «Сейчас в селе идет восстановление поврежденной линии электропередачи», — заключил Гладков.

После начала проведения спецоперации на Украине граничащая с ней Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Накануне село Солохи в очередной раз попало под обстрел, в результате которого пострадал один человек. Несколько дней назад было обстреляно белгородское село Безымено, при этом также пострадал один человек и получили повреждения четыре дома.


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По материалам: pnp.ru

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