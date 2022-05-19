Рената Литвинова запечатлелась в обнимку с Земфирой
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Рената Литвинова запечатлелась в обнимку с Земфирой

Рената Литвинова запечатлелась в обнимку с Земфирой
55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в своем Телеграм-канале редкое фото с 45-летней певицей Земфирой. Рената Литвинова сейчас живет во Франции, куда уехала вместе с певицей и композитором Земфирой. Литвинова не теряет зря времени - учит французский и снимается в кино. Артистка выпустила клип на композицию «Когда же вы, наконец, поймете?», саунд-дизайн обеспечила Земфира. Сегодня Рената опубликовала трогательное фото с подругой. Актриса и певица предстали в образах total black. Рената одной рукой обняла Земфиру, а другой коснулась ее волос.
Рената Литвинова и Земфира «Скоро», загадочно пообещала под снимком Рената. Поклонники Литвиновой оставили теплые слова для нее и певицы. «Такие подружки», «Волшебные, талантливые», «Вот это взгляд у Земфиры! Вот, наверное, тексты будут крутейшие. Буду ждать ее песен, сколько придется», «Какой выразительный и психологически сложный двойной портрет!», «Какие все-таки глаза у Земфиры. Ясные, но тревожные – ух, не могу», «В глазах печаль», «Очень грустная Земфира», — высказались пользователи. За время своего пребывания во Франции Рената выходила из дома в основном в нарядах  черного цвета, при этом выбирая нестандартные фасоны. Сегодня актриса призналась в любви нарядам, созданным Демной Гвасалией. Дизайнер давно дружит с Литвиновой.
Рената Литвинова в нарядах Демны Гвасалия «Как упрощается жизнь, когда тебе любы вещи только одного Демны — всё со всем сочетается, любимый черный, все "каблуки" самые устойчивые, платья и на период худобы и на период "в работе", когда надо есть и иметь силы. Я не только про шик, но и про — когда тебе всё удобно», — призналась Литвинова в Телеграм -канале. Она отметила, что стала реже появляться в бутиках Chanel. Звезда с трепетом вспоминает коллекции времен великой Коко Шанель и Карла Лагерфельда. «Недавно решили с моей "правой рукой" Сашенькой зайти и изучить, что творится в Chanel. Я так обожаю прижизненные винтажные костюмы великой Коко и всё, что было в расцвет Карла, когда украшениями занималась — в хорошем смысле безумствовала Летиция Крайе», — продолжила Рената. Актриса отправилась за стразами и бусинами для дочери Ульяны Добровской. Скоро в Академии искусств Антверпене состоится шоу, и Литвинова помогает наследнице подготовиться. Телезвезда добавила, что не сдержалась и приобрела «сверкучести» для себя.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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