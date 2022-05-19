Самые лучшие и самые худшие черты характера Стрельцов

Вадим Карасев

Стрельцов считают сложными и непредсказуемыми людьми. У них есть много негативных черт характера, но имеются также и положительные стороны души. Астрологи поведали о самых главных чертах этих людей — как плохих, так и хороших.

Ранее мы уже рассказывали о самых лучших и самых худших чертах характера Овнов и Львов — других представителей стихии Огня. Стрельцы последние на очереди среди представителей данной стихии. Эти люди уникальны и крайне интересны.

Самые лучшие черты характера Стрельцов

Красноречие. Это очень харизматичные люди, которые не обладают острым умом и никогда не лезут за словом в карман. Они говорят красиво, убедительно, а также обладают большим багажом знаний в области общения. Стрельцам интересно все, что связано с взаимоотношениями между людьми, поэтому они никогда не упускают возможности прочитать что-то важное.

Честность. Многие думают, что Стрельцы — это заядлые вруны, но это не так. Да, они могут пойти на обман, однако, если они общаются с дорогим им человеком, то о лжи не идет и речи. Они предельно откровенны с теми, кого любят. Это одно из самых важных качество этих людей. С ними вы можете быть на сто процентов уверенными в том, что у вас за спиной не будет никаких измен и предательств. Если Стрельцам что-то не нравится, они не молчат.

Оптимизм и энергичность. Рядом со Стрельцом чувствуешь себя самым лучшим, самым сильным и способным на всё. Эти люди внушают уверенность всем, кто находится рядом с ними. По этой причине они ненавидят общаться с пессимистами, потому что те своими негативными мыслями ставят им палки в колеса.

Щедрость. Стрельцы весьма щедры. Они любят делать внеплановые подарки близким, друзьям, второй половинке. Они не боятся тратить свое время на помощь друзьям. В трудную для вас минуту они совершенно точно придут на помощь — достаточно просто попросить их об этом.

Худшие черты характера Стрельцов

Склонность к манипуляциям. Эти люди — прирожденные психологи, которые прекрасно знают, по каким правилам работает человеческая психика. Стрельцы наблюдательны и не боятся пользоваться самыми грязными приемами для достижения своих целей. Хуже всего то, что их крайне непросто разоблачить. Все потому, что в их арсенале есть красноречие и харизма, о которых было сказано выше.

Пустословие и неорганизованность. Стрельцы часто говорят, что помогут вам, но на деле получается обратное, потому что они просто про вас забывают. Они не врут, поскольку честны. Просто у них часто бывает так, что никакое планирование не помогает заранее знать, какими делами придется заниматься в тот или иной день недели. Они говорят «я тебе позвоню», но не звонят, потому что у них всё забито делами под завязку. Обижаться на это не стоит, хоть это и не приятно.