Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов
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Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов

21:23  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN. 

По данным агентства, голосование продолжается, однако документ уже набрал необходимое количество голосов для его утверждения.

Напомним, на прошлой неделе сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал выделение Украине этих средств, и голосование по инициативе перенесли.

Ранее 11 мая законопроект был одобрена в нижней палате, теперь документ поступит на подпись Джо Байдену. 

Он предлагает выделение Киеву финансирование на военные, экономические и гуманитарные нужды. В частности, 6 млрд долларов планируется перечислить на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, 8,7 млрд — на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, 5 млрд — на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, 900 млн пойдут на поддержку украинских беженцев. Помимо этого, 3,9 млрд долларов будет выделено на усиление американских войск в Европе.

Предоставить Киеву дополнительное финансирование ранее призывал президент США Джо Байден. Изначально он запрашивал на поддержку Украины дополнительно 33 миллиардов долларов. Позже американские СМИ сообщили, что эта сумма была увеличена почти до 40 миллиардов долларов.


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По материалам: pnp.ru

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