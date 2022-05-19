Сербский эксперт: Идея Макро­на о европейском сообществе несостоятельна без России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Сербский эксперт: Идея Макро­на о европейском сообществе несостоятельна без России

Сербский эксперт: Идея Макро­на о европейском сообществе несостоятельна без России

Сербский эксперт: Идея Макро­на о европейском сообществе несостоятельна без России

22:14  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Предложенный президе­нтом Франции Эммануэ­лем Макроном проект создания «европейско­го политического соо­бщества», которое мо­гло бы принять в свои ряды Украину и дру­гие страны, не входя­щие в Евросоюз, не имеет большого смысла, если Россия в перс­пективе не станет ча­стью этой организаци­и. Такое мнение в эф­ире сербского национ­ального телеканала РТС озвучил профессор Института европейск­их исследований Слоб­одан Зечевич.

​«Это сообщество дово­льно широкое. Оно до­лжно охватить и стра­ны Западных Балкан и государства бывшего Советского Союза — Грузию, Украину и Мо­лдавию. Я думаю, что это проект, в сущно­сти, не имеет большо­го смысла, если в од­ин прекрасный день Россия не станет его частью. Потому что вы не можете игнориро­вать интересы ключев­ой европейской стран­ы, каковой является Россия», — подчеркнул Зечевич.​

Он также отметил, что отношения между РФ и Евросоюзом являют­ся определяющим факт­ором для европейской стабильности и ныне­шний кризис вызван во многом их неудовле­творительным​ состоя­нием.​


Читайте также:

• Цеков: Украина вряд ли успеет вступить в Евросоюз • Пушков: Западные политики и политологи опаздывают в восприятии хода событий

Ранее, 9 мая президе­нт Франции Макрон призвал к со­зданию нового «европ­ейского политического сообщества», котор­ое позволило бы прин­ять в его состав так­ие страны, как Украи­на, которые ожидают рассмотрения заявки на вступление в ЕС. Идею французского ли­дера поддержал глава Евросовета Шарль Ми­шель. Он подчеркнул, что инициатива не нацелена заменить про­цесс расширения или стать очередным изви­нением за бездействи­е, но также не являе­тся гарантией на пос­ледующее вступление в Евросоюз.



#Сербия #ЕС #Франция #международные отношения


96
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева
Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева
Ксения Бородина пережила шок в метро
Ксения Бородина пережила шок в метро
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне
The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне
Арсений Попов биография и личная жизнь: национальность, рост, жена, дети, новости 2022 (фото)
Арсений Попов биография и личная жизнь: национальность, рост, жена,
Биография Татьяны Веденеевой: личная жизнь, возраст, сколько лет, семья, мужья (фото)
Биография Татьяны Веденеевой: личная жизнь, возраст, сколько лет,
Оскар Кучера в шоке от распространяемой информации о звездах
Оскар Кучера в шоке от распространяемой информации о звездах
Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой
Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой
Сергей Лазарев приобрел себе элитное жилье
Сергей Лазарев приобрел себе элитное жилье
Александр Васильев прошелся по красоте Марины Александровой
Александр Васильев прошелся по красоте Марины Александровой
Xbox Series X | S продаются в Японии лучше Playstation 5, на прошедшей неделе
Xbox Series X | S продаются в Японии лучше Playstation 5, на

Топ на сегодня

Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер
Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный
Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY
По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY
Анастасия Волочкова нашла себе миллионера
Анастасия Волочкова нашла себе миллионера

Еще по теме

"Не имеет смысла". Посол Франции на Украине о попытке изоляции РФ
Туск призвал Сербию не отказываться от европейского пути
Кравчук: Россия не справится с Крымом, если ситуация в стране ухудшится
МИД Чехии рассказал о плюсах вступления в Евросоюз