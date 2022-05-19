Сербский эксперт: Идея Макро­на о европейском сообществе несостоятельна без России

22:14 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Предложенный президе­нтом Франции Эммануэ­лем Макроном проект создания «европейско­го политического соо­бщества», которое мо­гло бы принять в свои ряды Украину и дру­гие страны, не входя­щие в Евросоюз, не имеет большого смысла, если Россия в перс­пективе не станет ча­стью этой организаци­и. Такое мнение в эф­ире сербского национ­ального телеканала РТС озвучил профессор Института европейск­их исследований Слоб­одан Зечевич.

​«Это сообщество дово­льно широкое. Оно до­лжно охватить и стра­ны Западных Балкан и государства бывшего Советского Союза — Грузию, Украину и Мо­лдавию. Я думаю, что это проект, в сущно­сти, не имеет большо­го смысла, если в од­ин прекрасный день Россия не станет его частью. Потому что вы не можете игнориро­вать интересы ключев­ой европейской стран­ы, каковой является Россия», — подчеркнул Зечевич.​

Он также отметил, что отношения между РФ и Евросоюзом являют­ся определяющим факт­ором для европейской стабильности и ныне­шний кризис вызван во многом их неудовле­творительным​ состоя­нием.​





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Ранее, 9 мая президе­нт Франции Макрон призвал к со­зданию нового «европ­ейского политического сообщества», котор­ое позволило бы прин­ять в его состав так­ие страны, как Украи­на, которые ожидают рассмотрения заявки на вступление в ЕС. Идею французского ли­дера поддержал глава Евросовета Шарль Ми­шель. Он подчеркнул, что инициатива не нацелена заменить про­цесс расширения или стать очередным изви­нением за бездействи­е, но также не являе­тся гарантией на пос­ледующее вступление в Евросоюз.

#Сербия #ЕС #Франция #международные отношения

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