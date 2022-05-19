Сербский эксперт: Идея Макрона о европейском сообществе несостоятельна без России
22:14 Автор: Илья Сокольникас, Белград
Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект создания «европейского политического сообщества», которое могло бы принять в свои ряды Украину и другие страны, не входящие в Евросоюз, не имеет большого смысла, если Россия в перспективе не станет частью этой организации. Такое мнение в эфире сербского национального телеканала РТС озвучил профессор Института европейских исследований Слободан Зечевич.
«Это сообщество довольно широкое. Оно должно охватить и страны Западных Балкан и государства бывшего Советского Союза — Грузию, Украину и Молдавию. Я думаю, что это проект, в сущности, не имеет большого смысла, если в один прекрасный день Россия не станет его частью. Потому что вы не можете игнорировать интересы ключевой европейской страны, каковой является Россия», — подчеркнул Зечевич.
Он также отметил, что отношения между РФ и Евросоюзом являются определяющим фактором для европейской стабильности и нынешний кризис вызван во многом их неудовлетворительным состоянием.
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Ранее, 9 мая президент Франции Макрон призвал к созданию нового «европейского политического сообщества», которое позволило бы принять в его состав такие страны, как Украина, которые ожидают рассмотрения заявки на вступление в ЕС. Идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие, но также не является гарантией на последующее вступление в Евросоюз.
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