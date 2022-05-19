Сергей Лазарев приобрел себе элитное жилье

Певец Сергей Лазарев обзавелся новым жильем. Артист приобрел в ипотеку квартиру в Кунцево. Это случилось еще 9 марта нынешнего года, но стало известно широкой общественности только сейчас. Известно, что Сергей Лазарев приобрел жилье площадью 110 квадратных метров. Кунцево для музыканта вовсе не пустой звук. Именно в этом районе певец родился и вырос.Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Новое жилье музыканта в Кунцево оценивается риелторами, по предварительным данным, в 35 миллионов рублей. Дом, в котором находится квартира, относительно новый, он строился как ЖК бизнес-класса в 2008 году, сообщает super.ru. Напомним, что в собственности Сергея Лазарева есть дом в коттеджном поселке «Павлово» на Новорижском шоссе. Его стоимость риелторы оценивают примерно в 120 миллионов рублей.