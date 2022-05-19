Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Ранее уже появлялась информации от Ubisoft, что разработчики планируют добавить 60 FPS в Assassin’s Creed Origins на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что это может произойти уже на следующей неделе.

Аккаунт в Twitter, который отслеживает изменения в Playstation Store, обратил внимание на загруженный патч в базу данных для Assassin’s Creed Origins. Патч загружен под номером 1.60. Согласно примечанию к патчу, игроков ждет «более высокая частота кадров на Playstation 5» и «меню франшизы». Дата выхода патча не указывается, но предполагается, что он выйдет на следующей неделе — 24-26 мая.





Напомним, что Assassin’s Creed Origins должна стать одной из игр, которая вскоре пополнит Game Pass.