Сын Анастасии Стоцкой похож на Киркорова больше, чем его дети

Певица Анастасия Стоцкая поделилась совместным фото с сыном. Сколько бы не оправдывалась Анастасия Стоцкая, что ее дети — 10-летний сын Саша и 4-летняя дочка Вера — родились от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, их не перестают сравнивать с Филиппом Киркоровым. Масла в огонь подлил и сам король эстрады, который признался, что у них был бурный роман, да и наследник Анастасии ему тоже кажется похожим на него.Анастасия Стоцкая с сыном Накануне Анастасия Стоцкая отметилась на прогулке с подросшим Сашей, выставив фото с променада в соцсети. И, стоит признать, что сходства не поубавилось, это заметили поклонники. «Похож на Киркорова больше, чем сын Киркорова», «Маленький Киркоров подрастает», «А ноги-то длинные, как у Киркорова», — написали в соцсетях фолловеры.