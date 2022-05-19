Татьяна Васильева пришлась не по вкусу Табакову

Актриса Татьяна Васильева рассказала о начале своей карьеры. Артистка объяснила, почему, в отличие от Анастасии Вертинской и Ирины Мирошниченко, у нее в свое время не сложилась карьера во МХАТе. «Я редко бываю во МХАТе. Сердце замирает, боюсь остановиться, когда мимо прохожу. Меня никто не приглашал во МХАТ. Я не была во вкусе Олега Ефремова. Не его артистка. Я слишком характерная. Его любимые артистки — Саввина, Вертинская, Мирошниченко. Это статусные женщины. Ну, кроме Ии Саввиной. Она такая собачка хорошая. Органичная и милая. А я совсем другая»,— рассказала Татьяна в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.Татьяна Васильева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Татьяна Васильева — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет. Актриса, которая недавно отметила юбилей, находится в великолепной физической форме. В спектакле «Танцуй со мной» Ефим Шифрин и Татьяна Васильева играют двух одиноких чудаков, для которых занятия танцами – единственная отдушина на склоне лет. В отличие от своих персонажей, оба актера восхищают своей спортивной формой и пластичностью. Во время действия актриса с легкостью закидывает ногу на плечо партнеру, зрители замирают, а Шифрин рукой растягивает актрису в вертикальный шпагат. А недавно Татьяна Васильева опубликовала в своем блоге в соцсетях снимок, на котором узнать ее просто невозможно. Все привыкли видеть ее с короткой, даже суперкороткой стрижкой, а тут артистка — с длинными рыжими волосами и кудрями. «Ого! Смесь Аллегровой и Пугачевой», «Косите под Примадонну», «Пугачева и Аллегрова в одном лице», — отреагировали изумленные подписчики.