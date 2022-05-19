The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне
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The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне

The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне


Разработчики игры The Hand of Merlin анонсировали выход проекта на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра в течение года уже доступна в Steam в раннем доступе, а на 14 июня назначили ее полноценный релиз, увеличив количество платформ, где будет доступен проект.

The Hand of Merlin — это пошаговый рогалик с элементами ролевой игры:

The Hand of Merlin — пошаговая Rogue-Lite RPG, в которой легенда короля Артура сталкивается с ужасом из космоса. Набирайте героев и исследуйте средневековые земли, захваченные потусторонним злом. Ищите потерянные фрагменты своей души, разбросанные по всей Мультивселенной и спасите столько миров, сколько сможете.

Ниже можно посмотреть геймплейный трейлер The Hand of Merlin, приуроченный к скорому релизу игры.


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По материалам: newxboxone

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