The Witcher 3 обновят до Xbox Series X | S в конце 2022 года

Вадим Карасев





19 мая 2015 года состоялся релиз The Witcher 3 на Xbox One, Playstation 4 и PC, ровно 7 лет назад. О планах обновить проект до Xbox Series X | S и Playstation 5 разработчики сообщили еще в 2020 году, но им пришлось несколько раз перенести дату выхода обновления. Предполагалось, что апдейт станет доступен во втором квартале 2022 года, но сегодня разработчики The Witcher 3 официально подтвердили, что этого не произойдет.

Согласно новому заявлению CD Projekt RED, версия The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition станет доступна игрокам на Xbox Series X | S и Playstation 5 в конце 2022 года — в 4 квартале, пока без точной даты. Обновление будет бесплатным для всех владельцев копии игры The Witcher 3.

Напомним, что в оптимизированной до новый консолей версии The Witcher 3 разработчики обещают «ряд визуальных и технических улучшений, включая трассировку лучей и более быструю загрузку, в основной игре, расширениях и во всем дополнительном контенте».