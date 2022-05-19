The Witcher 3 обновят до Xbox Series X | S в конце 2022 года
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The Witcher 3 обновят до Xbox Series X | S в конце 2022 года

The Witcher 3 обновят до Xbox Series X | S в конце 2022 года


19 мая 2015 года состоялся релиз The Witcher 3 на Xbox One, Playstation 4 и PC, ровно 7 лет назад. О планах обновить проект до Xbox Series X | S и Playstation 5 разработчики сообщили еще в 2020 году, но им пришлось несколько раз перенести дату выхода обновления. Предполагалось, что апдейт станет доступен во втором квартале 2022 года, но сегодня разработчики The Witcher 3 официально подтвердили, что этого не произойдет.

Согласно новому заявлению CD Projekt RED, версия The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition станет доступна игрокам на Xbox Series X | S и Playstation 5 в конце 2022 года — в 4 квартале, пока без точной даты. Обновление будет бесплатным для всех владельцев копии игры The Witcher 3.

Напомним, что в оптимизированной до новый консолей версии The Witcher 3 разработчики обещают «ряд визуальных и технических улучшений, включая трассировку лучей и более быструю загрузку, в основной игре, расширениях и во всем дополнительном контенте».

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По материалам: newxboxone

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