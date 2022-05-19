Тимофеева: Вступление в «Большую перемену» будет добровольным

11:46 Автор: Мария Соколова

Вступление в организацию «Большая перемена» будет добровольным, и строить это объединение должны сами школьники, сказала глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева журналистам перед пленарным заседанием 19 мая.

Депутаты и сенаторы 19 мая внесли в Госдуму законопроект об общественно-государственном движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации.

По словам Ольги Тимофеевой, дети и молодежь — это не только наше будущее, но и наше настоящее. «Не считаться с ними мы не можем. Пришло время спросить у самих детей: в какое движение вы хотите войти; чем мы, взрослые, наставники, можем вам помочь», — сказала парламентарий.

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Она подчеркнула, что вступление в организацию «Большая перемена» будет добровольным, и строить это объединение должны сами школьники. «Мы вытаскиваем детей из гаджетов и даем возможность развиваться и реализовываться», — отметила депутат.

Глава комитета сообщила, что 1 июня начнется «мозговой штурм», во время которого дети, педагоги, родители будут совещаться о том, что нужно добавить в законопроект. Сейчас только шестая часть из 18 миллионов российских детей охвачена различными организациями, добавила Тимофеева.

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