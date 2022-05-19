Товарам параллельного импорта предрекли подорожание
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Товарам параллельного импорта предрекли подорожание

Товарам параллельного импорта предрекли подорожание

05:00  Автор: Дмитрий Литвинов



Зарубежные потребительские товары, которые ввезут в Россию без разрешения правообладателей, то есть параллельным импортом, могут подорожать за счет заложенных в их цену расходов на сервисное обслуживание. Об этом «Парламентской газете» рассказали эксперты.

О готовности продавать у себя товары параллельного, или «серого» импорта уже сообщили крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon. Это, по мнению главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, шаг в правильном направлении. Гиганты на протяжении долгого времени развивали не только продажи, но и создавали инфраструктуру сервиса. Доверия к таким покупкам с точки зрения их дальнейшей судьбы у покупателей будет больше, считает Соколов. Речь в первую очередь идет о бытовой технике и электронике.

При этом, предупредил глава АКИТ, массовые поставки товаров параллельного импорта могут повлиять на их стоимость, в которую начнут включать сервисную составляющую.


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Скорректировать и удержать цены смогут дилеры, предположил руководитель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, поскольку для них цепочка поставок станет более управляемой. «Если раньше производитель зачастую диктовал своим дилерам, где покупать товар, как его везти и какую наценку устанавливать, то теперь многие вопросы распространители смогут решить сами», — объяснил эксперт.

Полная версия материала будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» позднее.

 



#торговля #санкции #цены


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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